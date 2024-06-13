رسميًا.. الرصافة تعلن رابط استخراج نتائج الثالث متوسط العراق عبر موقع نتائجنا

يرغب العديد من طلاب العراق جميع المحافظات في التعرف على موعد اصدار نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024، الدور الأول، عبر موقع “نتائجنا” باستخدام الاسم ورقم الجلوس من المتوقع الإعلان عن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد ومراجعة الدرجات حيث يتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية شهر يونيو الحالي في جميع المحافظات، مما سيتيح للطلاب معرفة درجاتهم إلكترونيًا في جميع المواد وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024

أعرب وزير التربية والتعليم في العراق، الدكتور إبراهيم الجبوري، عن شكره وتقديره لجميع العاملين في وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الداخلية وكافة الجهات المختصة التي اهتمت باللجان خلال فترة امتحانات الصف الثالث المتوسط وبذلت جهوداً رائعة حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتي

الدخول الى موقع وزارة التربية العراقية أو موقع نتائجنا.

ثم إدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به.

ثم يتم اختيار مرحلة الثالث متوسط.

بعد ذلك يتم الضغط على زر اظهار النتائج.

موعد ظهور نتائج الثالث متوسط

أعلنت وزارة التربية العراقية لجميع الطلاب ضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار خلف أي مواقع أو صفحات تدعي صدور نتائج الثالث المتوسط في بغداد، الكرخ، بابل، الرصافة، أربيل، البصرة، دهوك أو أي منطقة أخرى، أو تدعي تحديد موعد لإعلان النتائج؛ حيث أكدت الوزارة أن عمليات التصحيح لا تزال جارية، تليها مرحلة التدقيق وتسجيل الدرجات، ومن المتوقع أن تُعلن النتائج بعد إجازة عيد الأضحى حيث تُعتبر نتائج الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024 في العراق من النتائج التي ينتظرها الطلاب بشغف، ومن المقرر الإعلان عنها قريبًا عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية سيتم نشر النتائج عبر الإنترنت على موقع الوزارة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات وتشير التوقعات إلى أن نسب النجاح لهذا العام أعلى مقارنة بالعام الماضي، مما يزيد من حماس وانتظار الطلاب وأولياء الأمور.