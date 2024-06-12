خلال ساعــــات!!.. موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن شهر يونيو .. هل الصرف قبل العيد

من أكثر الأسئلة التي يتم تداولها في الشارع الأردني في الوقت الحالي هو السؤال عن موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتقديم موعد صرف رواتب الموظفين في القطاع المدني والعسكري في الأردن قبل عيد الأضحى المبارك، وهو ما نفته الحكومة الأردنية تماما، كما أكدت على أن المرتبات في موعدها ولن يتم تقديمها.

موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن

البحث عن موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن من الأمور التي زاد البحث عنها بشكل كبير في الفترة الأخيرة وذلك بعد تداول أخبار تفيد بتقديم صرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، حيث جاءت آخر الأخبار الخاصة بهذا الأمر على النحو التالي:

تم تداول بعض الشائعات التي تفيد بتقديم صرف مرتبات للموظفين في القطاعين المدني والعسكري لشهر يونيو 2024، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبها نفت الحكومة الأردنية هذا الخبر وأكدت على أنه عار تماما من الصحة، كما أكدت على أن صرف المرتبات لشهر يونيو في موعده ولن يتم أي تغيير.

يتم صرف المرتبات الخاصة بالمتقاعدين في الأردن في يوم 25 من كل شهر ميلادي.

بينما يتم صرف مرتبات الموظفين في يوم 27 من كل شهر ميلادي.

ولكن للعلم أنه في حالة مصادفة يوم الصرف ليوم عطلة رسمية أسبوعية أو سنوية يتم تقديم أو تأخير الصرف يوم.

الاستعلام عن رواتب شهر يونيو

يمكن لكافة الموظفين في الأردن أن يقوموا بالاستعلام عن رواتبهم وهو ما نوضحه بالتفصيل بعد حديثنا عن موعد صرف الرواتب 2024 في الأردن، حيث يمكنهم الاستعلام من خلال الخطوات التالية: