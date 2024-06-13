“فوق الـ 200 شفرة وكود” شفرات جاتا فايس سيتي vice city ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ لتحصل علي المال والجاه والنساء.. أكواد متحلمش بيها

شفرات جاتا فايس سيتي يبحث عنها العديد من اللاعبين، بعد الوصول إلى جاتا فيس ستي من أجمل أجزاء لعبة جاتا وهو يكون في جزئها السادس، وذلك لأن العودة لمدينة ميامي يذكر اللاعبين بالماضي الجميل للعبة جاتا والذي كانت تدور أحداثه في مدينة ميامي بفلوريدا، حيث تعتبر مدينة ميامي مدينة البغضاء في لعبة جاتا، وتمكن الشفرات اللاعب من الحصول على الكثير من الامتيازات في هذه المرحلة من اللعب.

شفرات جاتا فايس سيتي

عند الوصول إلى الجزء السادس من لعبة جاتا يحتاج عدد كبير من اللاعبين للحصول على شفرات جاتا فايس سيتي، وذلك حتى يتمكنوا من تخطي تلك المرحلة، ولكن يجب اللعب أن استخدام الشفرات في تلك المرحلة يتسبب في حرمان اللاعب من أي جوائز رسمية يمكن أن يحصل عليها من اللعبة ومن أهم الشفرات الخاصة بلعبة جاتا فايس سيتي ما يلي:

يمكن الحصول على شفرة للأسلحة الثقيلة من خلال NUTTERTOOLS.

أما شفرة الأسلحة الخفيفة فهي: THUGSTOOLS.

وبالنسبة لشفرة لتقليل المطاردة من الشرطة فهي: LEAVEMEALONE.

وتتمثل شفرة لملء الدرع في: PRECIOUSPROTECTION.

أما عن شفرة لملء الحياة فهي: ASPIRINE.

ويمكن الحصول على شفرة للسيارة حتى تطفو على الماء من خلال SEAWAYS.

وأما شفرة لجعل جميع إشارات المرور خضراء فهي تتمثل في: GREENLIGHT.

ويمكن اضافة شفرة تجعلك تدخن سيجارة عبر استخدام CERTAINDEATH.

شفرة لجعل المشاة لا يحبونك تتمثل في: NOBODYLIKESME.

ويمكن الحصول على شفرة لجعل قيادتك مثالية من خلال GRIPISEVERYTHING.

وبالنسبة شفرة من أجل الحصول على طائرة مروحية فيمكن الحصول عليها من خلال: AMERICAHELICOPTER.

ادخال شفرات جاتا فايس سيتي

يمكن تفعيل شفرات جاتا فايس سيتي من خلال الطرق التالية: