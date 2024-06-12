اخيرا شاهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 بجودة عالية hd عبر القنوات الناقلة

ارتفع مؤشر البحث على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 من قبل المتابعين ومحبي المسلسلات حيث يعد من المسلسلات التركية المهمة وحقق شهرة ونجاح ملحوظ حيث يتابعه شريحة كبيرة جدا من الجمهور نظرا للأحداث المثيرة التي تتضمن قصة المسلسل حيث وانتظر محبي المسلسلات التاريخية الحلقة الجديدة بشغف لمعرفة الاحداث الجديدة والتطورات التى وصل لها المسلسل واهتماما منا بما يبحث عنة الجمهور سوف نوافيكم بالتفاصيل الجديدة تابعونالمعرفة المزيد.
مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164
يعتبر مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164 من المسلسلات التاريخية المميزة والتي استطاعت أن تكون لها قاعدة كبيرة جدا من الجمهور نظرا لأن الأحداث التاريخية تمر بحبكة تجذب الجمهور بالإضافة إلى ترابط الأحداث والشخصيات التي تجسد القصة بشكل ممتاز لذا فهو يتربع على رأس المسلسلات التركية وحصل على شهرة لم تحدث من قبل ويتابعة العديد من الملايين على مستوى الوطن العربي.
القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 164
من المقرر ان الحلقة الجديدة لمسلسل قيامة عثمان 164 سوف تعرض اليوم الأربعاء الذي يوافق 12 يونيو 2024 على قناة ATV الساعة 8:00 مساء بتوقيت دولة تركيا حيث يترقبها المتابعين بفارغ الصبر لذا سوف نقدم لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وهو كالاتي:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معامل ترميز: 27500.
- التردد: 10796. تصويب الخطأ:5/6.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- كما يعرض المسلسل التركي قيامة عثمان على قناة أي تي في التركية تعرض المسلسل كل يوم الأربعاء فقط أسبوعياً.
ويعرض المسلسل ايضاً على قناة الفجر الجزائرية مترجم وبجودة بث عالية حيث اعتاد القناة على عرض المسلسل منذ بدء الجزء الاول.