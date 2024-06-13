رسمياً المالية الأردنية تحدد.. موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر 2024

حددت وزارة المالية في الأردن موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر، حيث كثرت التساؤلات خلال الساعات القليلة الماضية من قبل آلاف المستفيدين بالمملكة الهاشمية الأردنية، فإنه حسب قرارات الحكومة في الأردن فإنه هناك ميعاد ثابت يتم صرف راتب المتقاعد العسكريين من كل شهر لا يتغير إلا إذا وافق هذا اليوم عطلة رسمية بالمملكة الهاشمية، سنقدم لكم في السطور القادمة كيفية الإستعلام عن راتب التقاعد وشروط الحصول على راتب المتقاعدين بالأردن وموعد صرف راتب التقاعد بالأردن.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر

حسب الجدول الرسمي المعلن من قبل وزارة المالية الأردنية في وقت سابق فإنه يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين لهذا الشهر في يوم 20 يونيو الجاري، كذلك نفت الوزارة الشائعات المنتشرة حول زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين بالأردن بمناسبة عيد الأضحى وحثت المواطنين الانسياق وراء تلك الأخبار الكاذبة التي تحدث بلبلة بين الشعب الأردني وزعزت استقرار الوطن.

كيفية الإستعلام عن الرواتب في الأردن

يمكن لكافة المستفيدين من رواتب المتقاعدين بالأردن الاستعلام عن رواتبهم بكل سهولة فقط من خلال اتباع التعليمات التالية:

في البداية يرجى التوجه إلى موقع وزارة المالية الأردنية.

بعد ذلك الدخول على حسابك الخاص.

ثم ادخل على “قسم الخدمات الإلكترونية”.

الكبس على تبويب الإستعلام عن مستحقات التقاعد.

إضافة البيانات المحددة بتأني وهي رقم الهوية كلمة السر ورقم الهوية الوطنية.

مراجعة البيانات التي قمت بإدخالها جيداً ثم النقر على “استعلام”.

تمهل قليلاً وسيظهر لك الراتب الشهري بالتفصيل.

موعد صرف رواتب الموظفين بالأردن 2024

يتساءل العديد من العاملين في المملكة الأردنية عن موعد صرف رواتب الموظفين في الأردن لهذا الشهر يتم صرف الرواتب بدءً من يوم الخامس والعشرين من شهر يونيو وحتى نهاية يونيو.