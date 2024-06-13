ملعقة واحدة من هذا المكون لتسوية الكوارع واللحوم بسرعة الصاروخ وبدون حلة ضغط

تعد الكوارع واحدة من الأكلات الشعبية التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، ومع ذلك، تجد العديد من ربات البيوت صعوبة في تجهيزها في المنزل. لذلك، يتزايد البحث عن طرق سهلة وسريعة لتحضير الكوارع وفي هذا المقال، سوف نقدم لكم طريقة مبتكرة لتسوية الكوارع بسرعة فائقة وبدون الحاجة إلى حلة الضغط، حتى تتمكنوا من إعدادها بسهولة والاستمتاع بمذاقها الشهي.

كيفية تسوية الكوارع واللحوم بسرعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثيرون عن كيفية تسوية الكوارع واللحوم الكبيرة الحجم بسرعة ويكمن السر في استخدام مكونات بسيطة وطريقة تحضير سهلة. المكونات تشمل

كمية من الكوارع أو اللحوم

ملعقة من الفلفل الأسود

ورقة لورا

ملعقة من الثوم المفروم

ملعقة من السكر.

ملعقة بيكنج بودر

طريقة تسوية الكوارع

يجب شراء الكوارع أو اللحوم بحجم صغير، غسلها جيداً، ثم وضع كمية من الماء على النار حتى الغليان. نضيف الكوارع أو اللحوم ونتركها لمدة عشر دقائق في مرحلة الغليان ثم نضيف الفلفل الأسود وورق اللورا والسكر. نترك الكوارع على نار متوسطة حتى تمام النضج وعند الدخول في التسوية نضيف الملح ونتركها لمدة ربع ساعة إضافية. بعد النضج، نحضر صلصة خاصة بالكوارع بوضع حلة على النار مع ملعقة من الزيت أو السمنة. نضيف ملعقة من الثوم المفروم ونحمرها حتى تصبح ذهبية اللون، ثم نضيف كمية من الطماطم المفرومة مع بعض البهارات مثل الكمون والكزبرة الجافة والملح. نترك الخليط يغلي قليلاً حتى تتكثف الصلصة، ثم نضيف الكوارع إلى الصلصة ونتركها على نار هادئة لمدة عشر دقائق لتتشبع الكوارع بالنكهات. يمكن بعد ذلك وضع الكوارع في صينية وإدخالها إلى الفرن للحصول على اللون الذهبي المطلوب. يمكن تقديم الكوارع مع الفتة، وهي عبارة عن قطع من الخبز المحمص مغموسة في مرق الكوارع، ويتم تقديمها ساخنة مع الأرز أو الخبز.

الجدير بالذكر أن سر سرعة تسوية الكوارع يكمن في إضافة ملعقة من السكر أو البيكربونات أثناء الطهي، مما يساعد في تسريع عملية النضج والحصول على كوارع ولحوم طرية ومكتملة التسوية. جربوا هذه الطريقة واستمتعوا بوجبة شهية ولذيذة مع أفراد عائلتكم وأصدقائكم.