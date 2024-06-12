كل شفرات جاتا سان اندرياس بعد التحديث الجديد GTA SAN Andreas ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️.. أموال 💰 بسهولة وعربيات ونساء

مع حلول الاجازة الصيفية لعدد كبير من الطلاب أصبح البحث عن كل شفرات جاتا سان اندرياس من الموضوعات التي تلقى رواجا كبيرا على محركات البحث جوجل، حيث يستمتع عدد كبير من اللاعبين في قضاء أوقات فراغهم في الاستمتاع بلعبة جاتا اللعبة القتالية التي تلقي شهرة كبيرة وواسعة في الكثير من بلدان العالم، ولذلك يحرصون على معرفة شفرات اللعبة واكوادها وذلك لتزيد إثارة اللعبة وتشويقها.

كل شفرات جاتا سان اندرياس

يبحث عدد من اللاعبين عن كل شفرات جاتا سان اندرياس والتى تنتشر بشكل كبير على الإنترنت ويعد من أشهرها ما يلي:

حتى يمكن للاعب الحصول على عدد كبير من الصحة يمكنه ذلك من خلال الكود: BAGUVIX.

ويمكن الحصول على حماية بالإضافة إلى المال والصحة وذلك عبر إدخال كود: HESOYAM.

وفي حالة ما كنت تريد الحصول على كمية لا منتهية من الأكسجين فكل ما عليك فعله هو إدخال كود: CVWKXAM.

أما كود ANASEONGLASS فهو يقوم برفع معدل الادرينالين.

أما إذا كنت تريد امتلاك جسم قوي فقوم بإدخال كود BUFFMEUP.

وفي حالة كنت تريد إلغاء مطاردة الشرطة يجب إدخال كود TURNDOWNTHEHEAT.

أما في حالة كنت تريد كسب أعلى نسبة من الجاذبية من خلال الكود Helloladies.

أما في حالة كنت تريد تسريع الحركة استخدم كود SPEEDITUP.

وفي حالة كنت تريد إبطاء الحركة يجب استخدام كود SLOWITDOWN.

أما يمكنك الحصول على قوة التحمل من خلال كود VKYPQCT.

شفرات لعبة جاتا

ويعد أيضا من ضمن كل شفرات جاتا سان اندرياس التي تضفي على لعبة جاتا روح الاثارة ما يلي: