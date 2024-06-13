“توزيع 20 مليون دينار فوري“ مصرف الرافدين يزف بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين!!

مع انتشار البطالة والفقر في دولة العراق ومعاناة الكثير من المواطنين من هذه الظروف الصعبة نتيجة لعدم وجود مصدر دخل لهم، إطلقت الحكومة العراقية مبادرة هامة لمساعدة هؤلاء المواطنين لرفع مستوى معيشتهم، وقامت الحكومة العراقية بطرح مبادرة القروض التي يمنحها مصرف الرافدين وفقًا لبعض الشروط، والتي من خلالها يتمكن المواطن الحاصل عليها وإنشاء المشروع الخاص به الذي يحقق له دخل شهري يعينه على أعباء الحياة وتحقيق له ولأسرته حياة كريمة بجانب توفير لهم المبالغ لسداد الأقساط الشهرية لذلك القرض، وإليكم المزيد حول ذلك في السطور التالية.

مصرف الرافدين يزف بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين

أصبح بإمكان المواطنين الفقراء الحصول على قرض من مصرف الرافدين لإنشاء مشروع يساعدهم في توفير دخل ثابت، وقد أصبحت عملية التقديم على ذلك أمر في غاية السهولة عبر شبكة الإنترنت دون الحاجة لزيارة مقر المصرف، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للتقديم بطلب الحصول على قرض من مصرف الرافدين:

يتم التوجه نحو الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين.

التوجه نحو قسم خدماتنا.

اختيار أيقونة القروض.

تحديد نوع القرض المراد الحصول عليه.

ثم تحديد قيمة القرض مع تحديد المدة المطلوبة لسداد القرض مع ضرورة الالتزام بذلك.

بعد التأكد من كافة البيانات المدخلة يتم إرسال الطلب.

وبعد التحقق من قبل عملاء البنك سيتم التواصل مع مقدم الطلب.

شروط الاستفادة من قروض مصرف الرافدين

ينبغي أن تتوافر بعض الشروط في المواطنين ليتمكنوا من الاستفادة من قروض مصرف الرافدين، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: