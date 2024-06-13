أجمل دعاء يوم عرفة 2024.. اللهم اغفر لي ذنوبي واجعلني من العتقاء من النار

دعاء يوم عرفة، في يوم عرفة يباهي الله بعباده أمام الملائكة وأهل السماء ويقول هؤلاء عبادي استجابوا لي ويرددون لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك يقفون فوق جبل عرفات جاءوا من جميع بقاع الأرض لرضى المولى عز وجل، وردت أحاديث كثيرة صحيحة عن نبينا المختار محمد صلى الله عليه وسلم تبين فضل الدعاء في يوم عرفة، لذا يبحث المسلمين في كل أنحاء العالم عن أفضل أدعية يمكن قولها في هذا اليوم الجليل، من خلال السطور القادمة سنقدم لكم أدعية يمكن الدعاء بها في يوم عرفات.

أجمل دعاء يوم عرفة 2024

كل منا لديه أماني ودعوات يرجو من الله أن يحققها له ولكن كثيراً منا لا يعلم الصيغة الصحيحة لدعاء الله عز وجل، لذا نقدم لكم بعض أدعية يوم عرفة ادعي الله بما شئت منها:

(اللهم لا تقضي هذا اليوم إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وأمنت روعاتنا وسترت عيوبنا وكتبتنا من أهل الجنة يارب العالمين).

(ربي اجعلني من العتقاء من النار وارزقني زيارة بيتك الحرام)

(اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمتك ناصيتي بيدك، ماضِ فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي).

(اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وأرحم شهدائنا الأبرار وتوفنا مسلمين واحشرنا مع الشهداء والصديقين في جنات النعيم)

(اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلا).

افضل ادعية يوم عرفة

نقدم لكم باقة من أفضل أدعية يوم عرفة حيث يصوم المسلمون وقفة عرفات ويكثرون من الدعاء في هذا اليوم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا اليوم يقبل الله دعوات المسلمين، ننشر لكم أجمل دعاء يوم عرفة: