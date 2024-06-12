تحديث ببجي موبايل 2024 اخر اصدار 3.2 pubg mobile وطريقة شحن الاف شدات

بات بإمكان جميع اللاعبين الآن تنزيل تحديث ببجي 3.2 PUBG Mobile، الذي تم الإعلان عنه منذ أيام حيث أكدت الشركة أن الإصدار الجديد يحتوي على العديد من الإضافات والأدوات الجديدة التي تمنح اللاعبين تجربة لعب قريبة من الواقع بفضل التحسينات والتعزيزات التي أضيفت لجودة الصورة والرسومات والألوان والمباني وغيرها في هذا المقال، سوف نستعرض كيفية تنزيل التحديث وشروط تشغيل اللعبة على الهواتف المحمولة.

تحديث ببجي موبايل 2024 اخر اصدار 3.2

جذب الإصدار الجديد من لعبة ببجي انتباه العديد من اللاعبين حول العالم. لتحديث اللعبة، اتبع الخطوات التالية:

أولاً، اذهب إلى متجر الألعاب على هاتفك المحمول

في خانة البحث، أدخل اسم لعبة ببجي

. اضغط على أيقونة اللعبة، ثم اضغط على تبويب “تحديث” الموجود يسار الصفحة.

انتظر بضعة ثواني لاستكمال عملية التحديث والتنزيل على هاتفك.

بعد ذلك، قم بفتح اللعبة بإدخال بيانات حسابك الخاص

وسوف تظهر أمامك كافة التحديثات التي أضيفت إلى اللعبة وفقًا للإصدار الجديد 3.2.

شروط تشغيل لعبة ببجي على الهواتف المحمولة

إذا كنت من عشاق لعبة ببجي العالمية وترغب في تشغيلها على الهاتف، فعليك تلبية العديد من الشروط والمتطلبات الأساسية.

يجب أن تكون مساحة الهاتف التخزينية فارغة بحوالي 4 جيجابايت لتشغيل اللعبة بسهولة. كما يجب أن يكون معالج الهاتف قويًا لضمان سهولة التحكم في اللعبة، وأن لا تقل ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) عن 4 جيجابايت للحد من التأخير والتعليق أثناء اللعب. يفضل أن يكون معالج الهاتف قويًا لضمان استمرار اللعبة بدون توقف أو انقطاع.

طريقة شحن شدات ببجي موبايل 2024 PUBG MOBILE UC

الشدات من الأدوات الهامة التي تسهل على اللاعبين التحكم والحصول على أسلحة وأدوات مختلفة. يمكنك الآن شحن الشدات من الموقع الرسمي Mindausy، باتباع الخطوات التالية: