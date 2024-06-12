“العيد أحلى مع لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 للأطفال على النايل سات وعرب سات بأقوى إشارة

تعتبر قناة وناسة بيبي من أبرز قنوات الأطفال التي شهدت بحثًا كبيرًا على محرك البحث جوجل من قبل أولياء الأمور في الفترة الحالية عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث يسعى الأهالي لتحميل القنوات المميزة للأطفال لكي يتمكنوا من الاستمتاع بها خلال فترة الإجازة وأوقات الراحة، وقد حققت القناة شهرة واسعة وشعبية كبيرة في الوطن العربي بفضل تقديمها محتوى ترفيهي وتعليمي مميز.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعتبر قناة وناسة من القنوات الفضائية التي تقدم محتوى ملائم لجميع الفئات العمرية، مما يجعلها تجذب الكثير من الأطفال وتحظى بمتابعة كبيرة في الوطن العربي، تركز القناة على تقديم محتوى لا يؤثر سلباً على المجتمع وينسجم مع القيم الأخلاقية، والتردد كالتالي:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ معدل الاستقطاب النايل سات 11430 27500 3/4 عمودي V

تردد قناة وناسة على عرب سات 2024

تقدم قناة وناسة بيبي مجموعة متنوعة من البرامج التي تلائم جميع الفئات العمرية، وتركز على أن تكون برامجها مفيدة وترفيهية في الوقت ذاته، بحيث يتميز محتوى القناة بجودته العالية واهتمامه بالقيم التعليمية والاجتماعية التي تعزز من تعلم ونمو الطفال بطرق صحية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

برامج قناة وناسة 2024

اشتهرت قناة وناسة بيبي بمحتوى مميز للأطفال والذي يتمثل في الآتي:-