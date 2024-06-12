“نتيجتك هٌـــنا” نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 برقم الجلوس ورقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024، يعيش طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024 في ليبيا حالة من الترقب والقلق في انتظار إعلان نتائجهم، إذ تعد هذه النتيجة بوابة لمستقبلهم التعليمي، وحسب ما أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية فقد اقتربت عمليات التدقيق ورصد الدرجات من الانتهاء، لذلك ينتظر الطلاب بفارغ الصبر الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت ودون الخروج من المنزل.

نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

بعد إتمام مراجعة وتصحيح نماذج الامتحانات النهائية للإعدادية سيتم الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول، وأكدت المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن لجان التصحيح والتدقيق تعمل على قدم وساق وبشكل دقيق جداً لسرعة إعلان النتائج حتى يطمأن قلب الطلاب وأولياء أمورهم ولكن تعمل بدقة عالية لضمان حصول الجميع على حقوقه كاملة، ومن المنتظر اعتماد النتائج خلال الأيام القليلة القادمة وبعد الاعتماد سيتم رفع نتائج الامتحانات عبر رابط الموقع الرسمي للوزارة بكل سهولة ويسر.

ومن الجدير بالذكر أنه أدى حوالي 210 آلاف طالب وطالبة في جميع أنحاء البلاد امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024 وذلك في ظل تجهيزات من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد أجريت الامتحانات خلال الفترة من 19 مايو وحتى 30 مايو في عدد 1418 لجنة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول

للحصول على نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا لعام 2024 الدور الأول، يرجى اتباع الخطوات التالية: