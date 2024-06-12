لولو المحترمة والشطورة.. اضبط تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024

نجحت قناة وناسة في وقت قليل من جذب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي، كما أنها حققت نسب مشاهدة عالية من الكبار والصغار، وحتى الآن مازالت محركات البحث تشتعل بتردد هذه القناة، حيث يرغب الكثير من الآباء والأمهات باستقبالها على الرسيفر، حيث تعد من أبرز قنوات الأطفال التي يستمتعون بمشاهدة برامجها وأغانيها على مدار اليوم، ونظرًا لتكرار عمليات البحث عن تردد هذه القناة سوف نوضحه لكم في السطور التالية، ترقبوا معي.

اضبط تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايلسات وعربسات 2024

تعد قناة وناسة من أبرز القنوات الناقلة لأغاني الأطفال في الوطن العربي، والتي أصبح لها قاعدة كبيرة من المشاهدين، وقد تمكنت من جذب انتباه الأطفال إليها بشكل كبير، حتى أصبحوا يرغبون في مشاهدتها على مدار اليوم، وذلك لأنها تقدم الأغاني المحببة لقلوبهم والتي تؤديها شخصية لولو الشهيرة، ومع حلول إجازة نهاية العام أصبح كافة الأطفال يرغبون في مشاهدتها في أوقات الفراغ لتسليتهم، وعلى الرغم من انتشارها في كافة المنازل إلا أن هناك العديد من الأمهات ما زالوا يبحثون عن التردد الخاص بها، وهو يتمثل في الآتي:

تردد قناة وناسة نايل سات

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة وناسة عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

طريقة استقبال قناة وناسة

تعد قناة وناسة من القنوات الترفيهية الخاصة بالأطفال، والتي لا تقتصر على ذلك فقط حيث تهتم بتوصيل البرامج التعليمية المناسبة لصغار السن، بجانب تعليمهم السلوكيات الإيجابية الحميدة، ولمن يرغب في استقبالها، إليكم أسهل طريقة لذلك في النقاط التالية: