“كيف اعرف اسمي؟” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf نينوى وبغداد وعموم المحافظات

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن موعد صرف الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي تعتبر من أبرز وسائل الدعم للمحتاجين وذوي الدخل المحدود للعيش بكرامة، ومن المؤكد أن الكثيرين يتطلعون لمعرفة كيفية الاستعلام عن الأسماء المستفيدة وشروط الاستفادة من هذا الدعم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يرغب عدد كبير من المواطنين في الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024، وقد أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق إلى أنه يمكن لجميع المواطنين الاستفادة من خدمات منصة مظلتي، والتي تقدم مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة للمواطنين من خلال تحديد عنوان السكن وتحديث البطاقة التموينية، وأوضحت هيئة الحماية الاجتماعية أنه يمكن للأشخاص الذين تتوفر فيهم شروط الاستحقاق للرعاية الاجتماعية الاستفادة من المنصة، وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم صرف الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية لجميع المستفيدين بعد انتهاء فرز ومراجعة الأسماء المتقدمة وتوفير التخصيص المالي لتلك الوجبة، ويمكن حينها الاستعلام عنها من خلال الآتي:-

الدخول إلى منصة مظلتي الالكترونية .

. اختيار الخدمات الإلكترونية المتاحة.

إدخال رقم الهوية الوطنية، ومن ثم البيانات المطلوبة.

ثم يسجل رقم الهاتف لاستلام رمز التحقق.

النقر على زر الرعاية الاجتماعية.

اختر الوجبة وحدد المحافظة التابع لها.

يمكنك تحميل ملفات الوجبة pdf واستخراج الأسماء.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024

وضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالتالي:

يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية العراقية.

يتجاوز عدد أفراد العائلة الأربعة في العراق.

يتعين على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا الالتزام بمتطلبات البرنامج بشكل كامل.

تكون المتقدمات للبرنامج من الفئة العمرية بين 15 و55 سنة.

كيف اعرف اسمي في الرعاية الاجتماعية؟

يمكنك التحقق من اسمك في الرعاية الاجتماعية عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية أو عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وكل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع وكتابة بياناتك ومن ثم ستتمكن من معرفة إذا كان اسمك موجودًا في الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.