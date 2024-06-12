ظَهر في هذه المحافظات.. تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الاعدادية جميع المحافظات والأوراق المطلوبة للتقديم في أولى ثانوي

تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الاعدادية، تم الإعلان عن نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي للدور الأول في الفصل الدراسي الثاني في جميع المحافظات من قبل وزارة التربية والتعليم، ومع صدور النتائج للعام الجاري يترقب الطلاب وأولياء أمورهم الإعلان عن تنسيق القبول في الثانوية العامة لعام 2024، وقد شرعت مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة في الإعلان عن الدرجات الإبتدائية المطلوبة للالتحاق بالصف الأول الثانوي.

تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الاعدادية

تأتي توقعات تنسيق الثانوية العامة 2024 بعد الاعدادية في بعض المحافظات، كما يلي:

محافظة القاهرة: من المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول بمجموع 245 درجة.

محافظة الجيزة: تفاوتت درجات القبول بين 218 و225 درجة، ومن المتوقع الإعلان الرسمي قريبًا.

محافظة الإسكندرية: مؤشرات التنسيق تكون بدرجات القبول عند 227 درجة.

محافظة الأقصر: تم تحديد درجة القبول عند 233 درجة.

محافظة الإسماعيلية: تم اعتماد تنسيق الثانوي العام 2024/2025 رسمياً 240 درجة.

محافظة القليوبية: من المتوقع أن تكون درجات القبول عند 225 درجة، أكدت المديرية أن إعلان التنسيق الرسمي بعد عيد الأضحى.

محافظة بورسعيد: تم تحديد 249 درجة كحد أدنى لدخول الصف الأول الثانوي رسمياً.

محافظة الشرقية: مؤشرات التنسيق تكون درجات القبول تتراوح ما بين 235 و240 درجة.

محافظة سوهاج، يُتوقع أن يكون تنسيق الطلاب 258 درجة.

محافظة المنيا، جاء تنسيق الثانوية العامة 224 درجة.

محافظة أسيوط، من المتوقع أن يكون قبول الطلاب بدرجة تنسيق 240.

محافظة بورسعيد سيكون بحد أدنى 249 درجة.

محافظة دمياط: تم الإعلان رسمياً عن درجات القبول لتكون 233 درجة، وبفصول الخدمات يكون 210 درجة.

محافظة أسوان: درجات القبول رسمياً هي 220 درجة.

تم إعلان التنسيق رسمياً في 5 محافظات وهم (دمياط – المنيا – بور سعيد – الإسماعيلية – أسوان) وسيتم إعلان باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة بعد عيد الأضحى المبارك.

أوراق التسجيل للصف الأول الثانوي العام 2024

إليكم الآن مستندات التسجيل في الصف الأول الثانوي العام لعام 2024، والتي جاءت كما يلي: