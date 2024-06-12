“مفاتيح الجنان” أفضل الأعمال في يوم عرفة 1445-2024 وفضل الصيام في هذا اليوم وأفضل الأدعية المستجابة

أفضل الأعمال في يوم عرفة، يعتبر يوم عرفة من أفضل الأيام المباركة التي يتقرب فيها المسلمون إلى الله بأفضل الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصيام وكثرة الدعاء، وتعد أدعية يوم عرفة عبادة عظيمة ينبغي على المسلم اغتنامها، والمعروف أن الكثير من المسلمين يستعدون لاستقبال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بالصوم وخاصة يوم عرفة بالدعاء والتضرع إلى الله وطلب العفو والمغفرة.

أفضل الأعمال في يوم عرفة 1445-2024

يتساءل جموع المسلمين في العالم كله عن أفضل الأعمال يوم عرفة 2024/1445 للتقرب إلى الله في هذا اليوم المبارك، الذي قال عنه رسول الله ﷺ [صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده]، وإليكم أفضل الأعمال في ذلك اليوم المبارك:-

الصيام: يمكن بدأ الصيام في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة، ولكن يجب اغتنام فضل الصيام في يوم عرفة بشكل خاص لما فيه من غفران للذنوب سنتين.

التكبير: يفضل فيه الجهر بصوت مرتفع بشكل فردي، كما ورد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

الدعاء: في يوم عرفة هو من أكثر الأيام استجابة للدعاء.

تلاوة القرآن.

كثرة الاستغفار.

حفظ الأعضاء من الوقوع في المحرمات استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: “يوم عرفة من ملك فيه سمعه وبصره غفر له”.

الإخلاص لله تعالى في العبادة والتوبة على التقصير.

التسبيح والتهليل والتكبير بصوت مسموع.

تجنب الشهوات وأعراض الناس وفعل المحرمات.

افضل دعاء في يوم عرفة

إليكم مجموعة من أفضل أدعية يوم عرفة مكتوبة مستجابة بإذن الله:-