رسميًا.. ظهور نتائج الثالث متوسط الدور الأول في هذا الموعد 2024 وزارة التربية

كشفت وزارة التربية العراقية، عن استعدادتها الكامل والملائم لعرض نتائج الثالث متوسط الدور الأول بمختلف محافظات العراق، عبر الموقع الرسمي للوزارة، خاصة مع اقتراب أنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة التي استمرت قرابة أسبوعين، حتى أن التصحيح جاء وفقًا لتشديدات ورقابة حزمتها الوزارة لضمان حصول كل طالب وطالبة على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات والخاصة بكل مادة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط بالعراق.

موعد ظهور نتائج الثالث المتوسط دور الأول

أوضح وزير التربية العراقي، أن امتحانات الثالث متوسط الدور الأول قيد التصحيح والمراجعة إلى يومنًا هذا، لكن قد انتهى نحو90% من هذه العملية، مما يُشير ذلك إلى إمكانية عرض الكشوفات الخاصة بجميع الطلاب والطالبات بعد العيد مباشرة، وبحد أقصى سيكون في بداية أول الشهر المقبل، بحيث يتمكن الطلاب من الإطلاع على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المواد.

خطوات الحصول على نتائج الثالث متوسط

أما عن خطوات القيام بإستخراج كشوفات نتائج الثالث متوسط الدور الأول في العديد من المحافظات العراق، يُرجى اتباع الأتي:-