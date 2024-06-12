“الجريدة الرسمية” كيفية تجديد منحة البطالة 2024 كل 6 أشهر من الهاتف عبر www.anem.dz وهذه هي الشروط

تجديد منحة البطالة 2024 الجرائر، تقدم الحكومة الجزائرية الدعم للعديد من الشباب الجزائري الذين ليس لديهم وظائفهم ولا يمتلكون مصدر دخل شهري ثابت، ولهذا قامت بإعادة تقديم منحة البطالة لعام 2024 بهدف تحقيق الكفالة الاجتماعية وتوفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة، كما أن الحكومة الجزائرية قامت بإطلاق رابط إلكتروني يسمح للمستفيدين بتجديد المنحة من خلاله تيسيرًا على المواطنين.

كيفية تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر

نظرًا لأهمية منحة البطالة للشباب الجزائري فإنه من الضروري تحديثها بانتظام للاستفادة القصوى منها، ويتم تجديد منحة البطالة 2024 الجزائر بإتباع الخطوات المذكورة أدناه:

الولوج إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر من هنا .

. النقر على أيقونة الولوج إلى الخدمة الإلكترونية.

ثم اختيار خدمة “تمديد منحة البطالة”

اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقل المخصص لذلك.

قم بتحميل كل الملفات الضرورية والمستندات اللازمة.

يرجى التحقق من استيفاء جميع الشروط اللازمة للتجديد.

اضغط على أيقونة “تقديم / ارسال الطلب”.

شروط تجديد منحة البطالة 2024

وضعت الحكومة الجزائرية عدة متطلبات لـ تجديد منحة البطالة 2024 كل 6 أشهر بهدف تحقيق الفائدة القصوى للمتقدمين ومكافحة ظاهرة البطالة، وتتمثل الشروط في النقاط التالية:

على المتقدم أن يكون جزائريًا مقيمًا في الجزائر.

عدم وجود أي ممتلكات عقارية باسم المتقدم أو حساب مصرفي.

إذا كان متزوجًا وبلا عمل يمكنه التقدم للحصول على هذه المنحة.

أن يكون عمر المتقدم بين 19-40 عامًا.

وجود اسمه في السجلات القومية للعمل.

أما الطلاب في المؤسسات الأكاديمية المختلفة فليس لهم الحق في التقديم لهذه المنحة.

موعد صرف منحة البطالة في الجزائر 2024

تم تحديد موعد لصرف منحة البطالة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة ثلاثة أيام، ويقوم أصحاب الحسابات البريدية التي تنتهي أرقامها بين 0 و3 بصرف المنحة في يوم 26 من كل شهر، والحسابات البريدية التي تنتهي بأرقام بين 4 و6 تقوم بصرف المنحة في يوم 27 من كل شهر، وفي النهاية الحسابات التي تنتهي بأرقام بين 7 و9 يصرفون منحتهم في يوم 28 من كل شهر.