“نسخة أفضل من العادي“ طريقة تنزيل واتساب الذهبي على أجهزة الأندرويد.. حمله وشوف بنفسك!

يعد واتساب الذهبي أبرز النسخ المعدلة من التطبيق الأصلي للواتساب، وقد حصل على إعجاب من استخدمه بشكل كبير، حيث وجد أنه تم إصلاح بعض العيوب الموجودة في النسخة الأصلية وإضافة المزيد من المزايا الأخرى إليه، ولمن يرغب في تنزيل الواتساب الذهبي تابعوا معنا السطور التالية.

طريقة تنزيل واتساب الذهبي على أجهزة الأندرويد

يبحث الكثير من الأشخاص عن تطبيق يمكنهم من التواصل مع الآخرين بكل سهولة وأمان، وقد وجدنا الواتساب الذهبي هو الخيار الأمثل لذلك، ولمن يرغب في تنزيل هذه النسخة ينبغي إتباع الخطوات الآتية:

ينبغي أن يتم عمل حفظ النسخة الاحتياطية للدردشات الموجودة في تطبيق واتساب الأصلي قبل تحميل النسخة المعدلة ليتم الحصول على نفس الدردشات بعد الحصول على هذه النسخة.

بعد ذلك يتم التوجه نحو محرك البحث جوجل.

البحث عن الواتساب الذهبي.

الدخول إلى أحد المواقع الموثوقة والنقر فوق أيقونة تحميل النسخة.

الانتظار حتى تكتمل عملية التنزيل.

ثم القيام بتثبيت التطبيق على الهواتف.

بعد ذلك يتم فتحه على الهاتف وإدخال الحساب الشخصي إليه

مميزات واتساب الذهبي

يعتمد الكثير من الأشخاص على النسخة المعدلة من الواتساب الأصلي في عمليات التواصل مع الآخرين، وذلك لأنه يحتوي على الكثير من المزايا التي تفتقدها النسخة الأصلية، وقد جعلته هذه المزايا محل ثقة وإقبال للجميع، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي: