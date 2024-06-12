نتيجه الدبلومات الفنيه 2024 جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني fany.emis.gov.eg

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 على وشك الظهور حيث أن الطلاب قد أنهوا امتحاناتهم ويقوم المعلمون حاليًا بتصحيح الأوراق الخاصة بإجاباتهم، وينتظر الكثيرون هذه النتيجة بفارغ الصبر لأنها تعتبر بوابتهم للالتحاق بالجامعات أو المعاهد المختلفة حسب رغبتهم، فمن خلالها يمكنهم الالتحاق بكليات التجارة أو الهندسة أو الزراعة أو السياحة والفنادق أو غيرها من الكليات.

نتيجة الدبلومات الفنيه 2024

لم يتم تحديد يوم معين لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2024 حتى الآن، وتعتبر هذه النتائج هامة مثل الثانوية العامة وغيرها من الصفوف التعليمية المهمة في مسيرة الطالب التعليمية، حيث يمكن للطلاب متابعة الدراسة بعد الحصول على هذه النتائج أو الاكتفاء بهذه الشهادة والبحث عن وظيفة تناسب مؤهلاتهم الدراسية.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لأي شخص الاستفسار من مركز المعلومات عن نتيجة الدبلومات الفنيه 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات المذكورة أدناه:

الولوج إلى بوابة التعليم الفني الإلكترونية على الإنترنت.

الإلكترونية على الإنترنت. الضغط على مركز التعليم الفني ثم اختر نتيجة الدبلومات الفنية وحدد العام الدراسي.

اختر القسم سواء كان صناعيًا أو تجاري أو فندقي أو غير ذلك.

دون رقم الجلوس والسنة الدراسية وغيره من المعلومات المطلوبة.

انقر على أيقونة البحث.

ثواني قليلة وتكون النتيجة أمامك.

الكليات المتاحة أمام خريجي الدبلومات الفنية 2024

توجد بعض الكليات التي تسمح لطلاب الدبلومات بالالتحاق بها، وكذلك المعاهد الفنية مثل المعهد الفني الصناعي لخريجي الدبلومات الصناعية والمعهد الفني التجاري لخريجي الدبلومات التجارية، وتشمل هذه الكليات كلية الخدمة الاجتماعية، والهندسة، والتجارة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لخريجي تخصص السياحة والفنادق متابعة دراستهم في كليتهم.

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

يوجد تنسيق مخصص لطلاب الدبلومات الفنية حيث تعلن نتائجه بعد إعلان تنسيق الكليات لطلاب الثانوية العامة لتحديد الأعداد المطلوبة لكل منهم، كما يتم التقديم عبر بوابة التنسيق الإلكترونية المخصصة لتقديم الطلاب للكليات في مختلف مراحل الثانوية العامة.