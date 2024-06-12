رسميًا.. إجازة عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024 العطل الرسمية

مع دخول عيد الأضحى المبارك، التي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، زادت عمليات التساؤلات في دولة الجزائر حول موعد عيد الأضحى المبارك، حيث يعد أحد المناسبات الدينية ليُقام فيه الإحتفاليات والتقرب بين الأخرون، حتى أن عيد الأضحى يكون مدفوع الأجر كاملاً لجميع الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2024

يبدأ أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، ليكون يوم السبت هي وقفة عرفة التي فيها يتم صيام هذا اليوم المبارك، لأخذ الأجر والثواب فيه، على أن تستمر الإحتفاليات بعيد الأضحى المبارك إلى يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر يونيو 2024، بحيث تبدأ بعدها أول أيام العمل الرسمية داخل جميع ولايات دولة الجزائر، ويعود العمل على إلى طبيعته.

العُطل الرسمية بالجزائر

ووفقًا لما تم الإعلان عنه حول جدول العطل الرسمية داخل ولايات الجزائر، والحصول على الأجر كاملاً في هذه العُطل، كما يلي:-