ظهرت الآن.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق 

يبحث العديد من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، خاصةً أن الإعلان عن الوجبة تأخر كثيرًا، بالإضافة إلى ذلك فإن عيد الأضحى قد اقترب ويرغب عدد كبير من المواطنين الحصول على الدعم المادي الذي تقدم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق من أجل مساعدة الأسر أصحاب الدخل الشهري الضعيف، وذلك لأن هذا الدعم يساعدهم في توفير متطلبات الحياة الأساسية التي لا يستطيع راتبهم الشهري تغطيتها.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تتم عملية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في خطوات بسيطة، نستعرضها معكم في السطور القادمة:

أدخل إلى المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة العمل “مظلتي“.

الضغط على خيار “الاستعلام عن المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”.

حدد الوجبة التي تبحث عنها.

إدخال المحافظة التي ينتمي لها المستفيد.

إدراج المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة.

في آخر الخطوات قم بالنقر على زر “الاستعلام”.

الانتظار حتى تظهر قائمة بأسماء المستحقين.

يمكنك تحميل هذه القائمة بصيغة الـ pdf.

ضوابط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد مجموعة من الشروط وضعتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي لا بد من الالتزام بها والعمل على توفيرها، وهذه الشروط منا هي متمثلة على النحو التالي: