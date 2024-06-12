“هسّـــه spa.gov.iq/umbrella“ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 بالعراق غير مظلتي MAZALATY

أطلقت الحكومة العراقية دعم الرعاية الاجتماعية لمساندة الفقراء ومحدودي الدخل في ظل الظروف التي تحيط البلاد، وقد تقدم الكثير من المواطنين بطلب على ذلك الدعم راغبين في الاستفادة منه، وفي الآونة الأخيرة ازداد تساؤل المتقدمين عن الكشوفات التي تحمل أسماء المشمولين بالدعم، وجديرًا بالذكر أنه يتم اختيار المستحقين بناءًا على بعض الشروط ومدى تحقيقهم لها، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم بالتفصيل أهم ما يدور حول دعم الرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

سهلت وزارة الشئون الاجتماعية عملية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال تقديم خدمة إلكترونية يمكن القيام بها من المنزل، والتي من خلالها يستعلم أي مواطن عن حالة طلبه الذي قام بتقديمه، وقد وفرت هذه الخدمة الوقت والجهد بدلًا من الحاجة لزيارة الجهة المعنية الحكومية، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للقيام بعملية الاستعلام عن أسماء المشمولين في النقاط التالية:

يتم الاستعلام عن اسماء المشمولين عبر زيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم التوجه نحو أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يتم تحديد المحافظة التابع لها المتقدم.

ثم إدخال رقم الوجبة المنضم إليها.

سيطلب أيضًا إدخال بعض البيانات التي تخص الفرد المتقدم.

وبعد التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح يتم النقر فوق زر الاستعلام.

سيتم عرض الكشوفات الخاصة بأسماء المشمولين في الدعم والتي من الممكن أن يتم تنزيلها على الهاتف.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية

تقوم الوزارة بتحديد أسماء المشمولين بالرعاية والاهتمام بناءًا بعض الشروط، وهي تتمثل في الآتي: