رابط استخراج نتائج التعليم الاساسي ليبيا 2024 بالرقم القومي moe.gov.ly

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في ليبيا بفارغ الصبر موعد الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي لعام 2024، حيث تمثل هذه النتائج النقطة الحاسمة للانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية ويسعى الجميع لمعرفة مدى نجاحهم وتحصيلهم الدراسي بعد الجهود المبذولة خلال العام. وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن قرب انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وسوف تكون النتائج متاحة قريباً على الموقع الإلكتروني للوزارة. في هذا المقال، سنقدم لكم خطوات استخراج النتائج بسهولة.

نتائج التعليم الاساسي ليبيا 2024

تنوعت مستويات الأسئلة في امتحانات التعليم الأساسي هذا العام لتناسب جميع الطلاب. تقدم حوالي 210 ألف طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا، والتي أجريت بتجهيزات استثنائية من وزارة التربية والتعليم لضمان سلامة وراحة الطلاب وقد تمت الامتحانات من 19 مايو إلى 30 مايو 2024، ومن المتوقع ان يتم إعلان النتائج قريباً بعد إتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات.

استخراج نتائج التعليم الاساسي ليبيا 2024

خلال الفترة القليلة المقبلة، سوف يتم الإعلان عن نتائج التعليم الأساسي في جميع المحافظات الليبية، وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الليبية حيث سوف يتمكن الطلاب من الاطلاع على نتائجهم باتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية.

على الصفحة الرئيسية للموقع، ابحث عن قسم خاص بالاستعلام عن نتائج مرحلة التعليم الأساسي واضغط عليه.

حدد المحافظة التي يسكن فيها الطالب وبها المدرسة:

سوف تظهر قائمة بالمحافظات، اختر المحافظة التي توجد بها مدرسة الطالب.

في الحقل المخصص، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح.

بعد إدخال رقم الجلوس، اضغط على زر “استعلام” أو “بحث”.

على الفور، سوف تظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية، بما في ذلك درجاته في كل مادة، وحالة النجاح أو الرسوب، والمجموع الكلي.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم الليبية.