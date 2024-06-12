تحديث واتساب بلس علي جميع الاصدارات بدون حظر ( يعمل 100).. اضافات ممتـــازة من التطبيق

هل تعرفت على التحديثات الجديدة التي طرأت على تطبيق واتساب، هل تعلم أن من أهم هذه التحديثات هو تحديث واتساب بلس، ويرجع هذا إلى احتوائه على المزيد من المميزات التي جعلته الافضل بين هذه التطبيقات، حيث يعتبر تطبيق الواتساب من اهم تطبيقات الدردشة التي يستخدمها الكثير في كافة انحاء العالم، وسنقوم بعرض كافة المميزات والعيوب الخاصة بهذا التطبيق.

مميزات تحديث واتساب بلس

يحتوى تحديث واتساب بلس على مجموعة من المميزات التي جعلت الكثير يبحث عنه، ومن أهم هذه المميزات الآتي:

جدولة الرسائل

يمكن من خلال تحديث واتساب بلس أن تقوم بجدولة الرسائل أي بتحديد وقت معين يتم ارسال الرسالة فيه.

قطع الاتصال بالانترنت عن الواتساب فقط

يمكن من خلال تطبيق واتساب بلس أن تقوم بقطع الانترنت عن هذا التطبيق دون غيره من التطبيقات الأخرى.

الغاء علامة صح الزرقاء

من أكثر صور الخصوصية في هذا التطبيق أن تقوم بالغاء علامة صح الزرقاء التي تؤكد قراءتك للرسائل.

إلغاء نشط الآن

يمكنك أيضا من خلال هذا التحديث أن تحافظ على خصوصيتك التامة، وتقوم بإلغاء كلمة نشط الآن التي توضح أنك متصل بالانترنت، كما يمكنك أيضا أن تقوم بإلغاء جاري الكتابة وجاري تسجيل مقطع صوتي.

الرد التلقائي على الرسائل

هذا التطبيق مميز للغاية حيث يمكن تحديد رسالة معينة يتم من خلالها الرد التلقائي على الرسائل في حالة انشغالك.

التغيير بين الثيمات

يمتلك تحديث واتساب بلس مجموعة من الثيمات التي تجعل لك حرية اختيار الثيمة التي تتناسب معك.

عيوب تطبيق واتساب بلس

لقد قمت بعرض العديد من مميزات واتساب بلس، ولكن يجب التنويه أيضا إلى بعض العيوب المتعلقة به، والتي تكون بالشكل التالي: