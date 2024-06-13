“استعلم عن نتيجتك results.mlazemna“ موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024 موقع نتائجنا

أنهى الطلاب في الصف الثالث المتوسط الاختبارات في الفترة الأخيرة، وقد كشفت الوزارة عن قرب الإعلان عن النتائج بشكل رسمي خلال الشهر الحالي، حيث أنه بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق في أوراق الطلاب سيتم اعتمادها رسمي وعلى الفور سيتم الإعلان عنها، وقد أعلنت الوزارة عن الخدمة الإلكترونية التي سهلت على الطلاب عملية الاستعلام عن النتائج من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الطريقة السريعة للاستعلام عن النتائج بكل سهولة.

موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط فور اعتمادها، وقد أكدت على أن هذه الخطوة جاءت لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم، وبجانب ذلك فإنه سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك لتقليل الضغط على المواقع، وبذلك لن يحتاج الطلاب وأولياء أمورهم للتوجه إلى المدارس والبحث عن النتائج في خلال دقائق معدودة، وإليكم كيفية الاستعلام عن النتائج في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

أصبح بإمكان طلاب الصف الثالث المتوسط الاستعلام عن النتائج في غضون دقائق معدودة وبكل سهولة، وذلك بإتباع الخطوات التالية: