“استعلم عن نتيجتك results.mlazemna“ موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024 موقع نتائجنا

أنهى الطلاب في الصف الثالث المتوسط الاختبارات في الفترة الأخيرة، وقد كشفت الوزارة عن قرب الإعلان عن النتائج بشكل رسمي خلال الشهر الحالي، حيث أنه بعد الانتهاء من كافة عمليات التصحيح والتدقيق في أوراق الطلاب سيتم اعتمادها رسمي وعلى الفور سيتم الإعلان عنها، وقد أعلنت الوزارة عن الخدمة الإلكترونية التي سهلت على الطلاب عملية الاستعلام عن النتائج من المنزل دون الحاجة إلى زيارة المدارس، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم هذه الطريقة السريعة للاستعلام عن النتائج بكل سهولة.
موقع نتائجنا نتائج الثالث متوسط في عموم العراق 2024
كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن موقع نتائجنا الإلكتروني، والذي سيتم من خلاله الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط فور اعتمادها، وقد أكدت على أن هذه الخطوة جاءت لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج على الطلاب وتوفير وقتهم وجهدهم، وبجانب ذلك فإنه سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك لتقليل الضغط على المواقع، وبذلك لن يحتاج الطلاب وأولياء أمورهم للتوجه إلى المدارس والبحث عن النتائج في خلال دقائق معدودة، وإليكم كيفية الاستعلام عن النتائج في السطور التالية.
الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول
أصبح بإمكان طلاب الصف الثالث المتوسط الاستعلام عن النتائج في غضون دقائق معدودة وبكل سهولة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:
- يتوجه الطالب نحو موقع نتائجنا الإلكتروني.
- ثم فتح قسم النتائج.
- يتم تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب مع تحديد نتائج الدور الأول.
- بعد ذلك إدخال المحافظة التابع لها الطالب.
- في الخانات التالية يتم إدخال البيانات التي تخص الطالب من الاسم ورقم الجلوس.
- التأكد من صحة البيانات المدخلة.
- بعد ذلك النقر فوق أيقونة عرض النتيجة.
- سوف يتم عرض نتيجة الطالب على الشاشة في غضون دقائق.