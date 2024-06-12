فضل صيام يوم عرفة 1445-2024 | | خير الدعاء في يوم عرفة مستجاب بإذن الله.. ردده الآن

فضل صيام يوم عرفة 1445، صيام يوم عرفة يعد من الأعمال الطيبة والمشروعة في الإسلام وله مكانة كبيرة وأهمية خاصة في قلوب المسلمين، ويأتي يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء أحد أركان الحج الرئيسية وهو الوقوف بعرفات، يتميز صيام يوم عرفة بالعديد من الفوائد الروحية والدينية حيث تعتبر فرصة للتقرب إلى الله وتجديد العهود والتوبة.

فضل صيام يوم عرفة 1445

في ظل تساؤل الجميع عن فضل صيام يوم عرفة 1445 فمن أبرز فوائد صيام يوم عرفة أن الله يغفر للصائمين في هذا اليوم ذنوب سنة سابقة وسنة قادمة بإذن الله، ويكون صيامهم شفاعة لهم في يوم القيامة، كما يعد هذا اليوم فرصة للتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وطلب المغفرة والرحمة، ومن السنة المؤكدة في هذا اليوم قراءة دعاء عرفة، حيث ترفع الأيدي وتطلب العفو والمغفرة من الله تعالى، ويمثل هذا اليوم فرصة عظيمة للمسلمين للحصول على الغفران والرحمة من الله والتقرب إليه بالعبادة والطاعة، والله ينظر إلى هذه الأعمال برحمته وعفوه ويجعلها سببًا للفوز بالجنة في الآخرة.

حكم صيام يوم عرفة للحاجِّ

بالنسبة لصيام يوم عرفة للحاج فلا يشرع للحاج أن يصوم ذلك اليوم حسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ويعد صيام يوم عرفة مكروهًا للحاج لأنه يضعف الجسم وقد يعيق الحاج عن إتمام مناسك الحج، بما في ذلك الوقوف بعرفة والدعاء وإتمام باقي المناسك.

أدعية يوم عرفة 1445 مستجابة

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