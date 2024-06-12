فضل صيام يوم عرفة 1445-2024 | | خير الدعاء في يوم عرفة مستجاب بإذن الله.. ردده الآن

فضل صيام يوم عرفة 1445، صيام يوم عرفة يعد من الأعمال الطيبة والمشروعة في الإسلام وله مكانة كبيرة وأهمية خاصة في قلوب المسلمين، ويأتي يوم عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات لأداء أحد أركان الحج الرئيسية وهو الوقوف بعرفات، يتميز صيام يوم عرفة بالعديد من الفوائد الروحية والدينية حيث تعتبر فرصة للتقرب إلى الله وتجديد العهود والتوبة.
فضل صيام يوم عرفة 1445
في ظل تساؤل الجميع عن فضل صيام يوم عرفة 1445 فمن أبرز فوائد صيام يوم عرفة أن الله يغفر للصائمين في هذا اليوم ذنوب سنة سابقة وسنة قادمة بإذن الله، ويكون صيامهم شفاعة لهم في يوم القيامة، كما يعد هذا اليوم فرصة للتضرع إلى الله بالدعاء والاستغفار وطلب المغفرة والرحمة، ومن السنة المؤكدة في هذا اليوم قراءة دعاء عرفة، حيث ترفع الأيدي وتطلب العفو والمغفرة من الله تعالى، ويمثل هذا اليوم فرصة عظيمة للمسلمين للحصول على الغفران والرحمة من الله والتقرب إليه بالعبادة والطاعة، والله ينظر إلى هذه الأعمال برحمته وعفوه ويجعلها سببًا للفوز بالجنة في الآخرة.
حكم صيام يوم عرفة للحاجِّ
بالنسبة لصيام يوم عرفة للحاج فلا يشرع للحاج أن يصوم ذلك اليوم حسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، ويعد صيام يوم عرفة مكروهًا للحاج لأنه يضعف الجسم وقد يعيق الحاج عن إتمام مناسك الحج، بما في ذلك الوقوف بعرفة والدعاء وإتمام باقي المناسك.
أدعية يوم عرفة 1445 مستجابة
نقدم لكم مجموعة من أفضل أدعية يوم عرفة 1445 مستجابة بإذن الله تعالى:-
- اللهم اني أسألك حسن الأثر وحسن الخاتمة وحسن الرحيل.
- اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنباً إلا غفرته ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا دعاءً إلا استجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وقضيتها يارب العالمين.
- اللهم أقض حاجتي وفك كربي وآنس وحدتي وفرج همي.
- اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن ترزقني وتوفقني وتعافيفني وتعفو عني وتسهل دربي وتيسر أمري.
- اللهم إنك عفو تحب العفو فأعف عني.
- اللهم امسح على قلبي براحة تُسر بها نفسي.
- اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت، ومغفرة بعد الموت..
- اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
- اللهم أكتب لنا محو الذنوب، وستر العيوب، ولين القلوب، وتفريج الهموم، وتيسير الأمور.