“رهيبة ومجانية 100%“ تنزيل فيفا 2024 FIFA على هواتف الآيفون والأندرويد.. حملها وألعب مع أصحابك

تعد لعبة فيفا من أبرز الألعاب الإلكترونية المتخصصة في رياضة كرة القدم، وقد تمكنت من تحقيق الشهرة الواسعة على مدار السنين منذ أن تم إطلاقها، كما أنها أصبحت محل إقبال لكثير من محبي كرة القدم، كما أن هذه اللعبة تناسب الكبار والصغار، وفي الآونة الأخيرة أصدرت الشركة المنتجة لهذه اللعبة إصدار جديد تم العمل فيه على إضافة الرسومات المتحركة الجديدة التي جعلت اللعبة تحاكي الواقع بشكل كبير، ونظرا لذلك أصبح الكثير يتساءل عن طريقة تحميل هذه اللعبة على الهواتف، وإليكم في السطور التالية طريقة تنزيلها على كلا من الهواتف الذكية الأندرويد والأيفون.

تنزيل فيفا 2024 FIFA على هواتف الآيفون والأندرويد

تعد لعبة فيفا من الألعاب المفضلة للكثير من محبي كرة القدم، وعلى مدار السنين تم العمل على إصدار العديد من التحديثات إلى هذه اللعبة لضمان حل كافة المشكلات التي تواجه اللاعبين، وفي النسخة الحالية أصبح بإمكان اللاعب تشكيل الفريق الذي يرغب به من اللاعبين، كما أنه أصبح من السهل للغاية تنزيلها على أجهزة هواتف الأندرويد، وذلك بإتباع النقاط التالية:

أولا يتم فتح متجر جوجل بلاي على الهاتف.

ثم النقر فوق محرك البحث وإدخال اسم اللعبة FIFA Mobile 2024.

الضغط فوق أيقونة اللعبة ثم التنزيل.

الانتظار حتى يتم الحصول على اللعبة على الهاتف.

وبعد مرور لحظات يمكن فتح اللعبة والاستمتاع بها.

تنزيل فيفا

بعد أن تحدثنا عن تنزيل لعبة فيفا، يمكن تنزيلها على هواتف الآيفون بكل سهولة، وإليكم الخطوات اللازم إتباعها للتنزيل فيما يلي: