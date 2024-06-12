Tom and Jerry.. اضبط تردد قناة توم وجيري واستمتع باحلي المغامرات

مع انتهاء امتحانات السنة الدراسية 2023 – 2024، ازدادت معدلات البحث بشكل ملحوظ من قبل الأمهات والآباء عبر محركات بحث جوجل عن تردد قناة توم وجيري 24 ساعة يرجع هذا الاهتمام إلى أن القناة تجذب العديد من الأطفال والكبار، فهي تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام الكرتونية المشوقة. من خلال هذا المقال، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول تردد القناة وكيفية ضبطها.

قناة توم وجيري

تعد قناة توم وجيري من أشهر القنوات على مستوى العالم والعالم العربي، حيث تقدم مغامرات توم وجيري الشهيرة إلى جانب العديد من الرسوم المتحركة التي تسهم في تنمية مهارات الأطفال الحركية والعقلية واللغوية. تتمتع القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار على حد سواء. سوف نقدم لكم الآن التردد الجديد لقناة توم وجيري لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.

تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يمكن ضبط قناة توم وجيري بالتردد التالي:

التردد: 12149

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

يمكن ضبط القناة كالتالي:

تردد القناة: 11315

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

خطوات ضبط قناة توم وجيري 2024

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