خطوات تنزيل كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 الرابط الرسمي ca.iq

تعتبر خدمة نقل النفوس من اكثر الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، في إطار أن يتعرف عليها جميع المواطنين داخل المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه الخدمة تسهل على جميع الأشخاص القيام بتعديل بياناتهم ومحل إقامتهم، وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى التي تكون إلكترونيًا، وعليه يمكنك استخراج كشوفات نقل النفوس، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نقل النفوس بالعراق

ولكي تقوم بالكشف عن أسماء نقل النفوس داخل كافة محافظات العراق، بعد تعديل بياناتهم الشخصية والعمل على تعديل المحافظة المنتقل إليها، وغيرها من البيانات الأخرى التي تضمنها الخدمة أمام جميع المواطنين، وفقًا للخطوات التالية:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الرسمية.

ثم يتم العمل على تسجيل الدخول إلى خدمات البوابة.

مع اختيار رقم الدفعة التي ترغب في الإستعلام عنها.

على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

حتى تقوم بالكشف عن جميع أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من نقل النفوس.

خطوات التقديم في خدمة نقل النفوس

ولجميع المتقدمين الجدد يمكنهم القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس والعمل على تعديل بياناتهم الشخصية، وفقًا للخطوات الأتيه:-