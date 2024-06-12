خطوات تنزيل كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 الرابط الرسمي ca.iq

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
خطوات تنزيل كشوفات اسماء المقبولين في نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024 الرابط الرسمي ca.iq
اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

تعتبر خدمة نقل النفوس من اكثر الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها من قبل وزارة الداخلية العراقية، في إطار أن يتعرف عليها جميع المواطنين داخل المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذه الخدمة تسهل على جميع الأشخاص القيام بتعديل بياناتهم ومحل إقامتهم، وغيرها من المعلومات الشخصية الأخرى التي تكون إلكترونيًا، وعليه يمكنك استخراج كشوفات نقل النفوس، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات الإستعلام عن نقل النفوس بالعراق

ولكي تقوم بالكشف عن أسماء نقل النفوس داخل كافة محافظات العراق، بعد تعديل بياناتهم الشخصية والعمل على تعديل المحافظة المنتقل إليها، وغيرها من البيانات الأخرى التي تضمنها الخدمة أمام جميع المواطنين، وفقًا للخطوات التالية:-

  • أن يتم الذهاب إلى بوابة المواطن الرسمية.
  • ثم يتم العمل على تسجيل الدخول إلى خدمات البوابة.
  • مع اختيار رقم الدفعة التي ترغب في الإستعلام عنها.
  • على أن يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.
  • الضغط على زر “بحث”.
  • حتى تقوم بالكشف عن جميع أسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة من نقل النفوس.

خطوات التقديم في خدمة نقل النفوس

ولجميع المتقدمين الجدد يمكنهم القيام بالتقديم في خدمة نقل النفوس والعمل على تعديل بياناتهم الشخصية، وفقًا للخطوات الأتيه:-

  • أن يتم زيارة بوابة حكومة المواطن في البداية.
  • مع تقديم طلب جديد للتقديم إلى الخدمة.
  • على أن يتم إدخال جميع المعلومات الخاصة بالمواطن.
  • إرفاق المستندات المعنية بطلب القبول في الخدمة.
  • التأكد من صحة البيانات المدخلة.
  • ليتم الضغط في النهاية على زر “إرسال الطلب”.
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معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

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