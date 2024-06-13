ألذ صينية بسبوسة بالقشطة ممكن تذوقوها هتعجب جميع أفراد العيلة!

من منا لا يعشق البسبوسة فهي الحلوى المفضلة لدى الكثير من الأشخاص خاصة الصغار، طعمها شهي للغاية ومذاقها ولا أروع، خاصة عندما يضاف القشطة إليها، لذلك سنقدم اليوم طريقة تحضير ألذ صينية بسبوسة بالقشطة هتجربوها، فهذه الطريقة من أكثر الطرق السهلة لإعداد البسبوسة، لا تتطلب وقت ولا مجهود، يلائم تقديمها في وجبة الإفطار بجانبها كوب من مشروبك المفضل.

صينية بسبوسة بالقشطة

فلا أحد يستطيع مقاومة طعم البسبوسة، خاصة عندما تتذوقها مع إضافة القشطة إليها، سوف تشعرين أنك في عالم آخر من السعادة، لذلك وفرنا لكم اليوم كيفية تحضيرها من خلال فيما يلي:

المكونات:

كوبين من السميد.

½ كوب سكر.

ملعقتين من العسل الأبيض.

كوب من لبن الزبادي.

ملعقة من بيكنج بودر.

½ كوب من السمن.

قشطة.

فستق مجروش.

مقادير الشربات:

كوب ونصف سكر.

كوب ونصف ماء.

ليمونة معصورة.

ملعقة من السمنة.

طريقة التحضير:

نأتي بوعاء، نضيف إليه السمن والسميد، نعجن باستعمال أطراف الأصابع.

نضيف الزبادي، العسل، السكر، البيكنج بودر، نخلط جميع المكونات جيدا.

نأتي بصينية، تكون مدهونة بالسمن أو الطحين، نسكب المزيج في صينية، ندخلها إلى الفرن لمدة 30 دقيقة أو حتى يكون لونها ذهبي.

نسكب الشربات في الصينية بعد أن تخرج، ثم نغطيها، وتزين باستعمال القشطة والفستق المجروش.

ميني بسبوسة بالقشطة وجوز الهند

ميني بسبوسة من أكثر الوصفات التي يلائم تقديمها في المناسبات المتنوعة أو إلى صغارك كتجديد لهم، للتعرف على كيفية تحضيرها، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كوبين سميد.

½ كوب سكر.

½ كوب سمن.

كوب من لبن زبادي.

¼ كوب جوز هند.

ملعقة من بيكنج بودر.

علبة من القشطة.

فستق.

قشطة.

طريقة التحضير: