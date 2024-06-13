تعرف على رابط نتائج البكالوريا المغرب وكيفية الإستعلام من خلاله؟

مرحلة البكالوريا من أهم المراحل في حياة الطلاب والتي يتوقف عليها محددات مستقبلهم، ولذلك سوف نعلن عن خطوات الإستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي الإلكتروني للديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات.. امتحان البكالوريا هو اختبار رسمي يتم اجراؤه في المغرب لطلاب الثانوية العامة لتحديد مقدار التحصيل العلمي للطلاب خلال فترة الدراسة، ويعتبر هذا الإختبار من أهم المحددات التي يترتب عليها الإلتحاق بالجامعة أو المعهد العالي، وهذه الإختبارات تكون كتابية وشفوية لجميع المواد الدراسية.

خطوات الإستعلام من خلال رابط نتائج البكالوريا في المغرب

يمكن لجميع الطلاب وأولياء الامور التعرف على نتائج امتحان البكالوريا إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من خلال الخطوات التالية:

أولا الذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي من هنا .

ثم النقر على زر “نتائج الإمتحانات”.

ومن ثم اختر خانة “نتائج البكالوريا”.

أدخل رقم التسجيل الخاص بالطالب وكتابة الرقم السري في الحقل المخصص.

ثم انقر على زر “عرض النتيجة”.

ومن ثم تظهر النتيجة ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في نتائج الإختبار وندعوهم إلى بذل جهد أكبر لتحقيق هدفهم المستقبلي.

نتائج البكالوريا في المغرب

يشترط على جميع الطلاب إدخال بياناتهم بشكل صحيح عند الاستعلام عن نتائج البكالوريا ليستطيعوا الحصول على النتائج بدقة وفي حالة نسيان الرقم السري لابد أن يقوم الطالب باسترجاعه من خلال النقر على زر “استرجاع الرقم السري”.

كما يستطيع الطلاب طباعة كشف الدرجات بشكل إلكتروني، وبعد عرض النتائج يستطيع الطلاب أن يذهبوا إلى المؤسسة التعليمية أو المدرسة الملحقين بها ليتم استلام الشهادة التعليمية الأصلية كوثيقة رسمية.

ومن ثم ستبدأ الجامعات في استقبال تقديم الطلاب حسب درجاتهم في الإختبار كما يتم تحديد التخصص حسب القدرات والمهارات التي يأتي بها الطالب.