HERE.. لينك التسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف في الجزائر والشروط المطلوبة

أطلقت وزارة التربية الوطنية في الجزائر منصة الأرضية الرقمية الالكترونية للباحثين عن وظائف وتضمن الأساتذة المتقاعدين بقطاع التعليم لذلك ارتفع البحث على جوجل عن التسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف في الجزائر من قبل جميع المعلمين بالدولة للحصول على الوظيفة المناسبة وخلال هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في المنصة الكترونياً وشروط التسجيل فيها ولمعرفة باقي المعلومات بالتفصيل تابعونا.

التسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف في الجزائر

اعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن طريقة التسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف في الجزائر الكترونياً بسهولة وهدفها تسهيل عملية التوظيف لقطاع التعليم وخاصة الأساتذة المتقاعدين للحصول على الوظائف المناسبة وتتمثل الخطوات في الاتي:

الدخول على منصة الأرضية الرقمية للتوظيف الكتونياً من هنا

ثم اضغط على ايقونة التسجيل. وقم بمليء البيانات اللازمة منك والتي تتمثل في اسمك ثلاثي واللقب والجنس والميلاد والعنوان.

ثم اكتب المؤهل العلمي الحاصل علية في الشهادة الجامعية.

بعد الانتهاء من جميع الخطوات سوف يطلب منك رفع الاوراق الرسمية والتي تتمثل في شهادة ميلادك وشهادة البكالوريوس.

بعد إرفاق جميع المستندات المطلوبة انقر على ايقونة إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف الكترونياً

قامت وزارة التربية الوطنية في الجزائر بالأعلان عن عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في منصة الأرضية الرقمية للتوظيف الكترونياً حيث تتمثل الشروط فيما يلي: