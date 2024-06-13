حقيقة أم إشاعة: صرف زيادة في رواتب المتقاعدين بقيمة 100 دينار.. تعرف على التفاصيل!

أصبح وجود شائعات وأحاديث تدور على ألسنة المواطنين تفيد بتبكير موعد صرف الرواتب للموظفين في الأردن، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهل سيتم صرف زيادة مالية بقيمة تصل إلى 100 دينار، ولذلك قررنا الرد على هذه التساؤلات حسب ما صرحت به وزارة المالية الأردنية.

حقيقة صرف زيادة في رواتب المتقاعدين 100 دينار

أوضحت وزارة المالية الأردنية بنفي خبر زيادة الرواتب حيث ردت على هذه الشائعات بالنفي بصورة نهائية وقاطعة، وذلك حسب ما أعلن عنه مسؤول وزارة المالية الأردنية، حيث أكد أن آخر مناقشة خاصة بزيادة رواتب المتقاعدين كانت في عام 2023.

كما أشار مسؤول وزارة المالية الأردنية إلى وجود مناقشة مرة أخرى في هذه الزيادة في مطلع عام 2025 أما حاليا لا توجد أي زيادات وتصرف الرواتب وفقا للكشوفات المتفق عليها.

تم الإعلان عن صرف رواتب موظفي القطاعات الحكومية والعامة لشهر يونيو الجاري لتوزع في التاريخ المثبت لها من كل شهر وهو يوم 25 من كل شهر وحتى نهاية شهر يونيو، ولم تطرح أي كشوفات رواتب تفيد بتبكير موعد صرف الرواتب كما تتناول الشائعات.

كيفية الإستعلام عن كشف رواتب 2024؟

أتاحت وزارة المالية الأردنية موقعها الرسمي للعملاء للإستعلام عن رواتبهم بصورة مباشرة وتتضمن فئة المتقاعدين، وذلك وفقا للخطوات التالية: