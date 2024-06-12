تعرف على مواصفات فولكس فاجن جولف جي تي اي 2024 وسعرها

تختلف مواصفات تعرف على مواصفات فولكس فاجن جولف جي تي اي وسعرها حسب الفئة، وذلك لأنها لا تعتمد لا علامة تجارية واحدة فقط بالإضافة إلى ذلك فإنها من أشهر أنواع السيارات العملية والتي يقبل على شرائها شريحة كبيرة من عشاق السيارات، لذلك في مقالنا سنتعرف على مواصفات السيارة وسعرها.

مواصفات فولكس فاجن جولف جي تي اي 2024

تتميز سيارة فولكس فاجن جولف جي تي اي بالعديد من المواصفات:

الجهة الأمامية

تعمل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، كما يمكن ضبط المرآة كهربائيا، ومتاح أيضا وجود مساحات للزجاج تقوم بوظيفة التشغيل المتقطع، وتتميز أنابيب العادم بأنها كرومية.

من الجهة الخارجية

تتميز السيارة بمصابيح نهارية، وفي الخلف يوجد صندوق سعته 374 لتر، وعجلات السيارة من النوع الألومنيوم ذات مقاس 18 بوصة.

الأبعاد

الطول: 4,287 مم.

العرض: 1,789 مم.

الارتفاع: 1,463 مم.

وطول قاعدة العجلات: 2,631 مم.

المحرك والأحصنة

تتميز بأن المحرك من نوع بنزين تيربو، وناقل الحركة ونوعه: أوتوماتيك دبل كلتش.

نظام الدفع المتاح: دفع أمامي للعجلات FWD.

وعدد الأحصنة: 245 حصان.

عزم الدوران: 370 نيوتن متر.

التصميم الداخلي

المقاعد: يتميز بأن له مقاعد قماشية مغطاة بالجلد، جهة المقود المتعدد الوظائف مغطاة بالجلد ويدعم التدفئة، وفي مقعد السائق يتميز بضبط كهربائي بـ 8 وضعيات، وفي المقاعد الأمامية داعمة من أجل التهوئة، ويحتوي على مسند قطني.

نظام الترفيه

تعمل شاشة الترفيه باللمس وحجمها 8,25 بوصة، بينما حجم شاشة العدادات الرقمية 10,25 بوصة، ويوجد مكيف اتوماتيكي يعمل في ثلاث مناطق، منفذ أمامي وخلفي لـ USB، شحن لاسلكي.

سعر سيارة فولكس فاجن جولف جي تي اي

يمكن التواصل بشكل مباشر مع الوكيل الرسمي من أجل معرفة السعر بدقة كبيرة، ولكن بشكل عام أسعار سيارة فولكس فاجن جولف جي تي اي تبدأ من 175,700 ريال سعودي بالإضافة إلى نسبة القيمة المضافة.