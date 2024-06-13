تعرف على طريقة استخراج درجات الإختبار التحصيلي 2024 خطوة بخطوة

الإختبار التحصيلي من أهم الإختبارات التي يؤديها الطلاب للحصول على المجموع النهائي في الثانوية العامة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الاختبار التحصيلي في 17 من شهر يونيو لعام 2024 وذلك بالنسبة لنتيجة الاختبار التحصيلي في الفترة الأولى، وفي السطور التالية سوف نوضح خطوات الإستعلام عن النتائج في خطوات بسيطة من خلال موقع قياس أو منصة الدعم الموحدة.

الإستعلام عن نتيجة الإختبار التحصيلي برقم الهوية عبر منصة الدعم الموحدة

لابد من اتباع بعض الخطوات لكي تتمكن من الإستعلام عن نتائج التحصيلي باستخدام رقم الهوية، وهي كالتالي:

أولا يجب الذهاب إلى منصة الدعم الموحدة من هنا .

ثم اختر أيقونة “دعم المختبرين قياس”.

ومن ثم انقر على خيار “رقم هوية الطالب”.

أضف رقم الهوية ثم انقر على زر “بحث”.

لابد من الإنتظار قليلا لحين ظهور النتيجة لكامل المواد.

خطوات الإستعلام عن نتيجة التحصيلي من خلال منصة قياس

يمكنك التعرف على نتائج اختبار التحصيلي بعد نزول الدرجات عبر الموقع من خلال اتباع ما يلي: