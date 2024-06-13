كيف يمكنني الإستعلام عن دعم الإسكان العسكري في الأردن؟

حرصا من الحكومة الأردنية على توفير مساكن لفئة العسكريين قامت مؤسسة الإسكان والأشغال الأردنية بالإعلان عن وجود دعم سكني عسكري، كما وضعت عدة ضوابط عند التسجيل في برنامج دعم الإسكان العسكري، ويمكنك التواصل مع وزارة الإسكان من خلال الرقم الموحد (0650000800) وسيتم الرد عن كافة التساؤلات من الدعم المسؤول، كما يمكنك التعامل من خلال إرسال فاكس خاص على الرقم (925839).

كيفية الإستعلام عن دعم الإسكان العسكري 2024؟

يستطيع جميع المتقدمين للحصول على الدعم السكني الدخول على رابط الإستعلام عن الدعم والذي أطلقته المملكة الهاشمية لمساعدة المتقدمين، وإليكم خطوات الإستعلام والرابط:

أولا الولوج إلى موقع مؤسسة الإسكان والأشغال الأردنية من هنا .

ثم اكتب الرقم الوطني والرقم العسكري واضغط على زر “إرسال”.

ومن ثم تظهر قوائم قروض الإسكان العسكري.

عليك باستكمال التسجيل ثم النقر على “التحميل بصيغة pdf”.

وعليه سيتم تحميل الكشوفات التي تتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالدعم السكني.

ما هي شروط التسجيل في الدعم السكني الأردني؟

صرحت مؤسسة الإسكان والأشغال الأردنية عن بعض الشروط والضوابط الواجب مراعاتها عند التقديم في برنامج دعم الإسكان العسكري، وهي كالتالي: