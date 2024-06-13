اسعد أولادك حالا ونزلهم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على نايل وعرب سات

ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة طيور الجنة إذ تعد هذه القناة واحدة من أشهر قنوات الأطفال وتتمتع بشعبية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا في مختلف أنحاء الوطن العربي، يعود ذلك إلى برامجها الرائعة وأناشيدها الدينية المميزة التي يفضلها الكثير من الأطفال، سوف نقدم لكم جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القناة في مقالنا.
تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024
يمكن استقبال تردد قناة طيور الجنة للاطفال على القمر الصناعي نايل سات بكل بساطة باستخدام البيانات التالية:
- التردد: 11274.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة طيور الجنة الجديد على عرب سات
يمكن للمشاهدين العرب أيضا ضبط تردد قناة طيور الجنة على قمر عرب سات من خلال إدخال المعلومات التالية:
- التردد: 11310.
- معامل الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- تصحيح الخطأ: 3/4.
مميزات قناة طيور الجنة
تمتلك قناة طيور الجنة العديد من المزايا التي جعلتها واحدة من أشهر قنوات الأطفال منذ إطلاقها إضافة إلى ذلك فقد ساهمت القناة في تنشئة جيل على القيم التربوية والأسس السليمة سوف نستعرض أهم مميزات هذه القناة فيما يلي:
- تتميز القناة بتقديم مجموعة مذهلة من البرامج الترفيهية والتعليمية المبتكرة والجديدة التي تتناسب مع أطفال من مختلف الأعمار وتساهم في تطويرهم وتعليمهم.
- كما تتميز برسوماتها الزاهية المفعمة بالألوان بالإضافة إلى تقديم البث بجودة عالية مما يعزز بشكل كبير من تجربة المشاهدة الممتعة.
- كما تركز القناة على تقديم محتوى متميز وهادف يساهم في تعزيز القيم الأخلاقية ويزيد من حب الأطفال للمعرفة والمعلمين.
- تقوم بغرس العادات والقيم الإسلامية في الأطفال بأسلوب هادف وجذاب يمزج بين المتعة والتعليم في نفس الوقت.
- ومن أهم ميزات القناة أنها تقدم مجانا طوال اليوم بدون تشويش أو انقطاع.