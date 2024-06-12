من هنا استخرج نتائج الطلاب 2024 عبر البوابة التعليمية سلطنة عمان

تحرص البوابة التعليمية في سلطنة عمان دائمًا على تيسير الوصول إلى نتائج الطلاب لعام 2024، والاطلاع عليها بسهولة لهذا السبب، وفرت البوابة العديد من الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك استخراج الشهادات، مما يسهل استخدام هذه الخدمات من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في هذا المقال، سنقدم لكم رابط لنتائج طلاب 2024 في سلطنة عمان وطريقة الاطلاع على الشهادة عبر البوابة التعليمية.

نتائج الطلاب البوابة التعليمية

لمعرفة كيفية عرض نتائج الطلاب عبر البوابة التعليمية في سلطنة عمان، ينبغي اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم زيارة البوابة التعليمية في سلطنة عمان واتبع الإرشادات.

ادخل إلى صفحة تسجيل الدخول.

الرجاء إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك في الحقول المخصصة لكل منهما.

إذا فقدت كلمة المرور، اضغط على “نسيت كلمة المرور؟” واتبع الخطوات لاستعادتها.

اضغط على زر “دخول”.

من القائمة الرئيسية، انقر على “خدمات الطلاب”.

اختر سنة الدراسة والفصل الدراسي والصف الذي ترغب في معرفة نتيجته.

أدخل رقم مقعد الطالب.

اضغط على زر “بحث”.

سوف تظهر على الشاشة نتائج الطالب.

يمكنك طباعة الشهادة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

خدمات البوابة التعليمية

توفر البوابة التعليمية في سلطنة عمان مجموعة من الخدمات الإلكترونية الممتازة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين في الحقل التعليمي، وتشمل بعض الخدمات البارزة المتاحة على البوابة ما يلي: