آخر التطورات.. قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2024 الإدارية وأهم المستندات المطلوبة للتصالح

تمثل قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2024 المعروف رسميا بالقانون رقم 187 لسنة 2023، موضوعا يثير اهتمام العديد من المواطنين حيث فتح باب التصالح أمام مخالفات متعددة في البناء، بما في ذلك التصالح على المخالفات في المدن الجديدة، ويهدف القانون إلى تسهيل عملية التصالح على المخالفات الإدارية، سواء كانت بناء مخالفا أو تعديات على الروف، وذلك من خلال توفير فرصة للمواطنين لتقديم طلبات التصالح والتوافق مع القوانين البنائية والإدارية، تفتح هذه الخطوة أفقا جديدا أمام العديد من الأشخاص الذين وقعوا في خرق للأنظمة البنائية، حيث يمكنهم الآن البدء في عملية التصالح والتصحيح بطريقة قانونية وشفافة.

قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2024

محافظة القاهرة قامت بتنظيم ورشة عمل لقانون التصالح الجديد في مخالفات البناء 2024، حيث شملت نواب المحافظ للمناطق المختلفة والمسؤولين الإداريين ورؤساء الأحياء ومديري المراكز التكنولوجية ومسؤولي ملف التصالح وقيادات المحافظة، بهدف مناقشة استفسارات المواطنين وتقديم الإجابات حول تطبيق القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، وتم التركيز أيضا على آليات دعم تسريع عمليات التصالح في هذا الجانب الحيوي.

مستندات التصالح 2024

تحتاج إلى مجموعة من المستندات لتقديم طلب تصالح على مخالفات البناء 2024 وهي كالتالي: