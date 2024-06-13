ريح دماغك وبلاش ثانوية عامة.. شوف تنسيق التمريض العسكري بعد الشهادة الإعدادية 2024 في جميع المحافظات المصرية

الكثير من طلاب الشهادة الإعدادية يبحثون عن معرفة تنسيق التمريض العسكري، حيث انتهى الطلاب من امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني وبدأ عدد كبير منهم يبحثون عن تنسيق التمريض العسكري، لذلك أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنسيق التمريض العسكري ويختلف التنسيق حسب كل محافظة وهذا سوف نوضحه لكم في الفقرات التالية.

تنسيق التمريض العسكري بعد الإعدادية 2024/2025

أعلنت وزارة التعليم عن تنسيق التمريض العسكري وجاء التنسيق حسب كل محافظة على النحو التالي:

تنسيق التمريض العسكري محافظة أسيوط من 224 درجة.

بينما التنسيق لمحافظة الأقصر 199 درجة.

التنسيق محافظة قنا 208 درجة.

تنسيق التمريض العسكري بمحافظة أسوان 208 درجة.

التنسيق محافظة شمال سيناء 225 درجة.

تنسيق محافظة سوهاج من 223 درجة.

التنسيق محافظة الأسكندرية 218 درجة.

تنسيق محافظة دمياط 205 درجة.

محافظة القاهرة الكبرى تنسيق التمريض العسكري جاء من 225 درجة.

تنسيق محافظة الشرقية 228 درجة.

التنسيق محافظة الوادي الجديد من 220 درجة.

تنسيق التمريض العسكري محافظة المنيا 213 درجة.

التنسيق محافظة المنوفية 225 درجة.

التنسيق محافظة كفر الشيخ 222 درجة.

شروط الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري

هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للإلتحاق بمدارس التمريض العسكري وهي:

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين.

اجتياز الطالب اختبار الفحص الطبي واختبارات القبول.

أن يكون الطالب لائق صحياً وبدنيا.

لا يكون عمر الطالب أكثر من 15 سنة.

أن لا يكون طول الطالب أقل من 170 سم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض العسكرى

في السياق نفسه أوضحت الوزارة المستندات والوثائق المطلوبة والتي يجب على الطلاب إحضارها وتتمثل فيما يلى: