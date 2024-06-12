صــرف 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي + هـذا رابط حجز العملة الاجنبية fcms.cbl.gov.ly

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
صــرف 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي + هـذا رابط حجز العملة الاجنبية fcms.cbl.gov.ly
حجز العملة الاجنبية

منذ فترة قريبة أعلن مصرف ليبيا عن إمكانية حجز العملة الاجنبية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط و التي حددها المصرف، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى المصرف لتوفير العملات الأجنبية للمواطنين ومنع الاستغلال القائم من قبل سوق العملة السوداء الذي يقوم بتبادل العملة المحلية بعملية اجنبية بفارق ضخم لما هي تستحقه في حالة توافرها في المصارف المحلية.

حجز العملة الاجنبية

يمكن لكافة المواطنين الليبيين المستوفين للشروط أن يقوموا بعملية حجز العملة الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • التوجه إلى المنصة حجز العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي الليبي على الإنترنت.
  • إنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب مفعل.
  • كتابة رقم المواطن الوطني.
  • إدخال رقم هاتف المواطن الراغب في حجز العملة الاجنبية، وأيضا جواز السفر الخاص به ويجب أن يكون ساري.
  • كتابة رمز التحقق الذي وصل إلى الهاتف الخاص بك عبر الرسائل النصية.
  • تسجيل الدخول إلى تبويب منظمة الأغراض الشخصية.
  • كتابة كافة البيانات المطلوبة.
  • اختيار حجز العملات الأجنبية.
  • تحديد القيمة وهي 400 دولار.
  • اختيار طريقة سداد الرسوم.
  • بعدها يتم الضغط على التحويل بعد السداد.

شروط حجز العملة الاجنبية

هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف ليبيا لمن يمكنهم القيام بعملية حجز العملة الاجنبية، والتي تتمثل في التالي:

  • التمتع بالجنسية الليبية يعد من أهم الشروط.
  • يشترط أن يكون الرقم الوطني وجواز السفر الخاصين بالمواطن ساريين.
  • أن يمتلك المتقدم رقم هاتف مسجل باسمه.
  • أن يكون المتقدم لديه حساب جاري في المصرف وبه حساب يمكنه من دفع تكلفة التحويل و الحجز الخاص بالعملات الأجنبية.
  • كم يشترط أن لا يكون المبلغ المحجوز أكثر من 4 آلاف دولار، حيث يعد هو الحد الأقصى لحجز العملات الأجنبية من المصرف.
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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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