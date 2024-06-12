صــرف 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي + هـذا رابط حجز العملة الاجنبية fcms.cbl.gov.ly

منذ فترة قريبة أعلن مصرف ليبيا عن إمكانية حجز العملة الاجنبية للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط و التي حددها المصرف، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعى المصرف لتوفير العملات الأجنبية للمواطنين ومنع الاستغلال القائم من قبل سوق العملة السوداء الذي يقوم بتبادل العملة المحلية بعملية اجنبية بفارق ضخم لما هي تستحقه في حالة توافرها في المصارف المحلية.

حجز العملة الاجنبية

يمكن لكافة المواطنين الليبيين المستوفين للشروط أن يقوموا بعملية حجز العملة الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي بكل سهولة وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى المنصة حجز العملات الأجنبية الخاصة بالبنك المركزي الليبي على الإنترنت.

إنشاء حساب في حالة عدم وجود حساب مفعل.

كتابة رقم المواطن الوطني.

إدخال رقم هاتف المواطن الراغب في حجز العملة الاجنبية، وأيضا جواز السفر الخاص به ويجب أن يكون ساري.

كتابة رمز التحقق الذي وصل إلى الهاتف الخاص بك عبر الرسائل النصية.

تسجيل الدخول إلى تبويب منظمة الأغراض الشخصية.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

اختيار حجز العملات الأجنبية.

تحديد القيمة وهي 400 دولار.

اختيار طريقة سداد الرسوم.

بعدها يتم الضغط على التحويل بعد السداد.

شروط حجز العملة الاجنبية

هناك بعض الشروط التي وضعها مصرف ليبيا لمن يمكنهم القيام بعملية حجز العملة الاجنبية، والتي تتمثل في التالي: