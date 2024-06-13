هتكون من امتى .. موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2024 إجازة 9 أيام للعاملين

يتساءل كافة العاملين في كلا القطاعين والطلاب أيضًا عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والتي قد أعلنت عنها الحكومة المصرية في وقت سابق، حيث أن عيد الأضحى المبارك من المناسبات الدينية التي يتحمس كافة المسلمين حين قدومها، لأن عيد الأضحى المبارك به العديد من مظاهر الاحتفال، كما أنه يقرب الأشخاص من بعضهم البعض، حيث أن المتخاصمين يتصالحون فيه، أو يتصالحون في يوم عرفة وهو اليوم الذي قبل العيد مباشرة، كما أن الأقارب يزورون بعضهم البعض، ويقومون بمعايدة بعضهم البعض.

اسم عيد الأضحى المبارك في الدول العربية

يختلف اسم عيد الأضحى المبارك في الدول العربية، حيث أن له العديد من المسميات التي قد وضعتها الدول المختلفة، فيعرف عيد الأضحى المبارك في مصر وفلسطين والأردن ولبنان والمغرب وتونس والعراق وليبيا والجزائر والسودان وسوريا بالعيد الكبير، أما في البحرين يعرف بعيد الحجاج، وفي تركيا يعرف بقربان بريمو، وفي إيران يعرف بعيد القربان.

موعد موعد إجازة عيد الأضحى في مصر 2024

بسبب تساؤل كافة المواطنين المصريين المسلمين عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن موعد الإجازة، وأنه سيكون كالتالي: ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، بداية من يوم السبت الموافق يوم 15 يونيو، الموافق يوم 9 ذي الحجة، وتكون نهاية إجازة عيد الأضحى في نهاية يوم الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو، الموافق يوم 13 ذي الحجة، ولكن تستمر الإجازة حتى يوم الأحد الموافق يوم 23 يونيو.

معايدة عيد الأضحى المبارك

وتكون معايدة عيد الأضحى المبارك كالتالي: حيث يقوم المسلمون بعد الإنتهاء من صلاة عيد الأضحى المبارك بمصافحة بعضهم البعض، والقول تقبل الله منا ومنك، وكل عام وأنت بخير، وهكذا يهنئون بعضهم البعض بعد صلاة عيد الأضحى، ويقومون بزيارة أقاربهم ومعايدتهم، وهذا ما كان يقوله ويفعله أصحاب رسول الله.