ظهرت الان.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فى العراق عبر spa.gov.iq

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، عبر موقع مظلتى الالكترونية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية العراقية، حيث شهدت محركات البحث العالمية خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل المواطنين العراقين من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن الأسماء المستحقة للدعم، وبالاخص مع دخول عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم هذه البرنامج بتوفر الدعم المادي للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم لك المزيد من التفاصيل حول موعد إعلان الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية فى العراق:

للتعرف على أسماء المشمولين في الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية، يجب اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية في العراق من خلال الضغط على الرابط المرفق.

2. الضغط على أيقونة “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية”.

3. تحديد الوجبة التي ترغب في البحث عنها.

4. تحديد المحافظة العراقية المطلوبة.

5. إدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

6. الضغط على زر “الاستعلام” في نهاية الإجراءات.

7. سيتم بعد ذلك تحميل قائمة بأسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة:

وفقًا لشروط برنامج الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة، يجب أن يستوفي المتقدم للحصول على المساعدة الاجتماعية ما يلي: