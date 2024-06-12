تردد قناة وناسة بعد التعديلات والتحديث .. نزلها لعيالك واستمتع بأغاني لولو الحلوة طول الـ 24 ساعة

تردد قناة وناسة لا يتوقف البحث عن هذا التردد، وذلك لأنه لا يوجد بيت يخلو من قناة وناسة تلك القناة المميزة التي تقوم ببث الكثير من الفقرات والأغاني الخاصة بالأطفال والتي تتناسب مع جميع الأعمار، القناة لا تكتفي بذلك بل هي تقوم أيضا ببث فقرات تعليمية تهتم من خلالها بتعليم الأطفال بعض الأشياء بطريقة مسلية وبسيطة وممتعة في نفس الوقت.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة قناة منتشرة على كافة الأقمار الصناعية الموجودة في المنطقة، وبلا شك فإن هذه الميزة تتيح للقناة التوفر على أي جهاز استقبال في أي منطقة في الوطن العربي، وعلى ذلك فإن تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات يتمثل في التالي:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات هو 11430.

أما عن مستوى استقطاب القناة فهو عمودي.

وبالنسبة لمعامل تصويب الخطأ فهو ⅚.

وأما عن معدل ترميز الخطأ فهو 27500.

وتبث القناة بجودة SD.

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات

في حالة كان المشاهد يرغب في تنزيل قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات فإن ذلك متوفر أيضا حيث يتمثل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات في التالي:

تردد قناة وناسة كيدز على القمر الصناعي عرب سات هو 11270.

وبالنسبة لمعامل تصحيح خطأ القناة هو ¾.

جودة بث القناة HD.

وبالنسبة لمعدل ترميز القناة هو 27500.

مميزات قناة وناسة كيدز

استطاعت قناة وناسة كيدز أن تحقق نسب مشاهدة عالية جدا وذلك بسبب المميزات الكثيرة التي تقدمها القناة للمشاهد والتي من أبرزها ما يلي: