وزارة المالية العراقية توضح: موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في العراق وشروط استحقاق الزيادة الجديدة

تزايد البحث عن معرفة التفاصيل المتعلقة بمصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر بالعراق، حيث تقدم الحكومة العراقية العديد من المساعدات المالية للمتقاعدين وذلك بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، كما أشارت وزارة المالية في العراق أن موعد صرف رواتب التقاعد ثابت ولا توجد أى نية لتغير موعد الصرف، سوف نوضح لكم خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

مصرف الرافدين رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في العراق عن معرفة موعد صرف الرواتب الخاصة بهذا الشهر حيث أكدت هيئة التقاعد أن موعد صرف رواتب التقاعد يكون أول الشهر الميلادي ولا يتم تأخير موعد الصرف أو تقديمه إلا في حالة مصادفة إجازة رسمية وأشارت الهيئة أن صرف الرواتب يكون عن طريق فرع مصرف الرافدين أو مصرف الرشيد.

رابط الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

ويمكن الإستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال اتباع الخطوات:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ب وزارة المالية في العراق.

اضغط على تسجيل الدخول.

اختر خدمات طلب الرواتب.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام أو بحث.

انتظر لحظة سوف تظهر أمامك المعلومات الخاصة برواتب المتقاعدين والزيادة الجديدة.

شروط الحصول على زيادة الراتب التقاعدي في العراق

أعلنت وزارة المالية العراقية عن الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على زيادة رواتب المتقاعدين وجاءت الشروط على النحو التالي: