طريقة عمل باستا تشكين الفريدو اللذيذة بأسهل الخطوات بالمنزل

باستا تشكين الفريدو من أطيب الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس والتي تتميز بسهولة تحضيرها، ولا تحتاج لمكونات كثيرة، وهي من الأطعمة الفاخرة التي تباع في المطاعم بسعر غالي، لذلك قومنا بتحضيرها في البيت بدلاً من شرائها بسعر غالي الثمن من محلات الأطعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل باستا تشكين الفريدو اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل باستا تشكين الفريدو
تتكون هذه الوجبة اللذيذة من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –
- نصف كيلو من صدور الدجاج.
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- ملعقة صغيرة من الزعتر العيدان.
- ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.
- نصف كيلو من المكرونة المسلوقة.
- نصف كوب من البقدونس.
- ربع كوب من الجبنة بارميزان المبشورة.
مكونات الصلصة
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.
- إتنان كوب من الحليب.
- نصف ملعقة صغيره من الزعتر المجفف.
- مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.
- نصف كوب من الجبنة بارميزان المبشورة.
طريقة عمل باستا تشكين الفريدو
سوف نتعرف على طريقة تحضير باستا تشكين الفريدو اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –
- نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها الزبدة ونتركها حتى تذوب، بعد ذلك نقوم بإضافة صدور الدجاج ونتبلها بالملح والفلفل الأسود والبهارات ونقلب من حين لآخر حتى تنضج الفراخ تمامًا.
- نقوم بإخراج صدور الدجاج من الطاسة، ثم نقوم بإضافة الزبدة، والثوم المفروم ونقلبهم جيدًا مع بعض حتى يصبح لونه ذهبي.
- نقوم بإضافة الدقيق على خليط الثوم، ثم نقلب باستمرار حتى يتكتل الخليط.
- نضيف الحليب بالتدريج، ثم نقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى نحصل على خليط ثقيل القوام.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف، مع اضافة الجبنة بارميزان ونقلب باستمرار حتى تذوب تمامًا.
- نحضر طبق التقديم ونقوم بتوزيع المكرونة المسلوقة عليه، ثم نسكب الصلصة ونرش عليها البقدونس المفروم والجبنة بارميزان، ثم نقوم برص قطع الدجاج على الوجه ونقدمها بألف صحة وهنا.