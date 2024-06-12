طريقة عمل باستا تشكين الفريدو اللذيذة بأسهل الخطوات بالمنزل

باستا تشكين الفريدو من أطيب الأكلات التي يعشقها الكثير من الناس والتي تتميز بسهولة تحضيرها، ولا تحتاج لمكونات كثيرة، وهي من الأطعمة الفاخرة التي تباع في المطاعم بسعر غالي، لذلك قومنا بتحضيرها في البيت بدلاً من شرائها بسعر غالي الثمن من محلات الأطعمة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل باستا تشكين الفريدو اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل باستا تشكين الفريدو

تتكون هذه الوجبة اللذيذة من بعض المقادير البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهي كما يلي: –

نصف كيلو من صدور الدجاج.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الزعتر العيدان.

ملح وفلفل أسود وبهارات حسب الرغبة.

نصف كيلو من المكرونة المسلوقة.

نصف كوب من البقدونس.

ربع كوب من الجبنة بارميزان المبشورة.

مكونات الصلصة

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

إتنان كوب من الحليب.

نصف ملعقة صغيره من الزعتر المجفف.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود.

نصف كوب من الجبنة بارميزان المبشورة.

طريقة عمل باستا تشكين الفريدو

سوف نتعرف على طريقة تحضير باستا تشكين الفريدو اللذيذة بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يأتي: –