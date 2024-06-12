“حصرياً” تابع الآن أضخم المسلسلات التركية والهندية على تردد زي الوان 2024 الجديد على مدار 24 ساعة

عبدالله عربي تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“حصرياً” تابع الآن أضخم المسلسلات التركية والهندية على تردد زي الوان 2024 الجديد على مدار 24 ساعة
تردد قناة زي الوان 2024

ارتفع معدل البحث خلال الأيام الماضية عن تردد زي الوان 2024 الجديد، بعد إعلان الجهات المختصة بقيامها ببعض التغييرات في البيانات، من أجل تحسين مستوى جودة القناة وتقوية إشارتها، حيث تعد قناة Zee alwan الفضائية من أشهر القنوات التي تختص بعرض المسلسلات الهندية والتركية وكذلك المصرية على مدار 24 ساعة، كما أنها تعرض مساء كل خميس فيلم تركي جديد. 

تنزيل تردد زي الوان 2024

عند تثبيت تردد زي الوان 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، سوف تستمتع بمشاهدة العديد من الأعمال الدرامية طوال اليوم بدون ملل، حيث تضم القناة باقة من أروع المسلسلات التي تكشف الحضارة الهندية، وتوضح اختلاف الثقافات بين المجتمع التركي والمصري وكذلك الهندي، ومن السهل الآن متابعة تلك الأعمال من خلال تثبيتها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وذلك كالتالي: 

 

القمر الصناعينايل سات
التردد11418
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ5/6
الاستقطابعمودي
جودة القناة HD
رمز التشفيرمجانية

تثبيت قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات
التردد11862
معدل الترميز27500
معامل تصحيح الخطأ 5/6
الاستقطابعمودي
جودة القناةSD

مسلسلات قناة زي ألوان 2024

تعرض قناة زي ألوان العديد من المسلسلات المتميزة والمتنوعة، حيث تهتم القناة بتنويع الأعمال التي تبثها، إذ أنها تقوم ببث المسلسلات الهندية والتركية وأيضاً المصرية بشكل متواصل طوال اليوم، وفي نهاية كل أسبوع بتمام الساعة 9 مساء تقوم بعرض فيلم تركي، ومن أبرز الأعمال التي تعرضها الآتي: 

  • المسلسل الهندي: خفايا القلوب الجزء الرابع. 
  • المسلسل الهندي: رحلة لاكشمي الجزء الرابع. 
  • المسلسل التركي: اسطنبول الظالمة. 
  • المسلسل الهندي: أنت محبوبي الجزء الأول. 
  • المسلسل الهندي: أنت قلبي الموسم الخامس. 
  • المسلسل الهندي: قدري بلا لون الجزء الثاني. 
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معلومات الكاتب
عبدالله عربي

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تردد قناة وناسة بعد التعديلات والتحديث .. نزلها لعيالك واستمتع بأغاني لولو الحلوة طول الـ 24 ساعة
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