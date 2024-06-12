“حصرياً” تابع الآن أضخم المسلسلات التركية والهندية على تردد زي الوان 2024 الجديد على مدار 24 ساعة

ارتفع معدل البحث خلال الأيام الماضية عن تردد زي الوان 2024 الجديد، بعد إعلان الجهات المختصة بقيامها ببعض التغييرات في البيانات، من أجل تحسين مستوى جودة القناة وتقوية إشارتها، حيث تعد قناة Zee alwan الفضائية من أشهر القنوات التي تختص بعرض المسلسلات الهندية والتركية وكذلك المصرية على مدار 24 ساعة، كما أنها تعرض مساء كل خميس فيلم تركي جديد.

تنزيل تردد زي الوان 2024

عند تثبيت تردد زي الوان 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، سوف تستمتع بمشاهدة العديد من الأعمال الدرامية طوال اليوم بدون ملل، حيث تضم القناة باقة من أروع المسلسلات التي تكشف الحضارة الهندية، وتوضح اختلاف الثقافات بين المجتمع التركي والمصري وكذلك الهندي، ومن السهل الآن متابعة تلك الأعمال من خلال تثبيتها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، وذلك كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11418 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي جودة القناة HD رمز التشفير مجانية

تثبيت قناة زي ألوان على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11862 معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب عمودي جودة القناة SD

مسلسلات قناة زي ألوان 2024

تعرض قناة زي ألوان العديد من المسلسلات المتميزة والمتنوعة، حيث تهتم القناة بتنويع الأعمال التي تبثها، إذ أنها تقوم ببث المسلسلات الهندية والتركية وأيضاً المصرية بشكل متواصل طوال اليوم، وفي نهاية كل أسبوع بتمام الساعة 9 مساء تقوم بعرض فيلم تركي، ومن أبرز الأعمال التي تعرضها الآتي: