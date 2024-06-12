افتـحـ موقع نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 موقع نتائجنا pdf في كافة مــدارس العراق.. اسمك والدرجات في ملفــات

نتائج الثالث متوسط من عمليات البحث التي لا يتوقف البحث عنها ابدا، وخاصة بعد أن انتهى الطلاب من الامتحانات الخاصة بهم في هذا الصف، وكما أعلنت وزارة التربية والتعليم فإنه من المتوقع أن يتم طرح النتيجة أمام كافة الطلاب في الأيام القليلة الماضية، وأنه لا داعي للقلق حيث تشير كافة المؤشرات أن النتيجة مبشرة ومبهجة جدا لأغلب الطلاب في كافة المحافظات.

نتائج الثالث متوسط

من أكثر الموضوعات حديثا وبحثا وتداولا في الشارع العراقي هو موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط، والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن من قبل وزارة التربية العراقية، وأفاد آخر الأخبار ما يلي:

تشير اخر اخبار نتائج الثالث متوسط أن موعد الإعلان عنها بات قريبا جدا.

كما تشير النتائج الأولية أن النتيجة مبشرة ومبهجة للغاية، حيث أبلى الطلاب بلاء حسنا في أداء الامتحانات.

ويذكر أن الامتحانات الخاصة بالثالث متوسط انتهت منذ يوم 5 يونيو 2024.

وقد حرصت كافة الجهات المعنية على توفير جو مناسب للطلاب في هذه الفترة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

من المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطالب، الإعلان بشكل فوري عن نتائج الثالث متوسط على موقعها الإلكتروني أو على موقع نتائجنا، ويكون ذلك باتباع الخطوات التالية: