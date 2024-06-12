الوزارة تكشف حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024

قد انتشرت في الأيام القليلة الماضية شائعات من مصدر غير معروف عن أن هناك 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين لشهر يوليو لعام 2024، ولذلك قد بحث كافة المواطنين المصريين الحاملين لبطاقة التموين عن هذه الشائعة، وعن هل هي حقيقية، أم لا، ولذلك قد قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتوضيح صحة هذه الشائعة في بيان له، كما قد أعلن أيضًا عن زيادة سعر رغيف العيش المدعم.

موعد صرف التموين لشهر يوليو 2024

هناك العديد من الأشخاص المستفيدين من بطاقة التموين حديثًا، والذين يريدون معرفة موعد صرف التموين لشهر يوليو لعام 2024، ولذلك قد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن هناك موعد محدد لصرف التموين في كل شهر، وأن هذا الموعد يكون، يوم 1 من كل شهر ميلادي، ويستمر الصرف لعدة أيام متتالية، وبالتالي سيكون موعد الصرف لشهر يوليو، يوم الإثنين الموافق يوم 1 يوليو 2024.

حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024

بعد انتشار شائعة حول إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين لشهر يوليو 2024، قد قام وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بالاعلان عن أن الوزارة لم تعلن حتى الآن عن أي زيادات، وأن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، وفي حال قد أعلنت الوزارة عن أي زيادات، سوف يتم الإعلان على الصفحة الرسمية للوزارة.

الفئات المستحقة للحصول على الزيادة على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أنه إذا كان هناك زيادة على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024، فإنها ستكون للفئات المستحقة للزيادة بصدق، وهذه الفئات هي: